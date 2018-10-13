Суббота, 13 октября 2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил в интервью “Эху Москвы”, что Владимир Путин просил его не применять силу против протестующих в Магасе.

“Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы. И когда я сказал, что … , он сказал: “Да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии”, – рассказал Евкуров. По его словам, и федеральное руководство, и полпред Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, и “силовой блок” “минимизирует любое силовое применение”.

Глава республики подчеркнул, что власти Ингушетии будут “до конца держаться”, чтобы избежать применения силы. На вопрос журналиста, опасается ли он отказа силовиков разгонять митингующих, Евкуров ответил, что “сотрудники полиции тот долг, который на них лежит, они его выполнят”.

Глава Ингушетии отметил, что не жалеет он подписании договора с Чечней – по его мнению, документ “является историческим”. Евкуров обвинил протестующих в том, что они отвергают его попытки встретиться с ним и сами не предлагают встречи. По мнению главы Ингушетии, “надо выходить на плоскость не митингов, а выходить на плоскость даже самых элементарных переговоров”, а “от этого стояния ничего не изменится и не должно измениться”. “Законы уже вступили в силу. И все действия по этим законам, по этим решениям должны проходить только через процедуру судебных и других решений, но точно, не через шантажи, через митинги”, – подчеркнул Евкуров.

Во вторник представители протестующих в Магасе будут в очередной раз встречаться с Матовниковым. Евкуров выразил надежду, что на этой встрече “решение уже, наверное, будет принято”.

Как сообщается в телеграм-канале “Ингушетия_2018″, в воскресенье на бессрочном митинге в Магасе остаются несколько десятков человек. “Это связано с тем, что сегодня воскресенье и люди заняты домашними делами, вечером обычно людей бывает больше. Завтра будет еще больше людей”, – говорится в публикации.

Накануне правительство Ингушетии согласовало продление митинга лишь до 17 октября, несмотря на то, что организаторы просили согласовать акцию до 25-го числа. Чиновники сослались на то, что на следующей неделе в ингушской столице пройдут спортивные и культурные массовые мероприятия.

В субботу стало известно, что депутат Народного собрания (парламента) республики Марифа Султыгова отказалась от мандата. “Я голосовала так, что мне не стыдно ни перед детьми, ни перед народом”, – заявила она на одном из заседаний парламента, которое не состоялось из-за сорванного кворума – депутаты пытались собраться и отменить закон о ратификации договора с Чечней. По некоторым данным, Султыговой угрожали и шантажировали ее.