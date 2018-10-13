Суббота, 13 октября 2018

В Киеве на Софийской площади прошел молебен за предоставление Украине автокефалии. Его провел патриарх Киевский Филарет. Трансляция молебна велась на ФБ-странице президента Петра Порошенко.

Как сообщает “Укринформ”, на молебен собралось несколько тысяч человек. Участники держали желто-синие национальные флаги.

Порошенко в речи перед молебном назвал автокефалию вопросом украинской независимости и национальной безопасности. “И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?” – сказал президент.

Порошенко обвинил патриарха Московского Кирилла в том, что тот “на каждой службе молится за российскую власть – власть, которая осуществила агрессию против нашей страны”, и “за российское воинство, которое убивает украинских воинов, убивает гражданское население, убивает украинцев”. “А у нас на Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла, который отправляет эти молитвы. Я думаю, что это точно не для украинского народа. И разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российское войско, называться украинскими?” – сказал президент.

Президент Украины заверил, что в стране не будет государственной церкви и “в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой”. “Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и его надо уважать”, – подчеркнул Порошенко.

Совбез России обсудил ситуацию вокруг украинской православной церкви на заседании под председательством Владимира Путина, которое прошло в пятницу.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае “противоправных действий” Москва готова “защищать интересы православных” на Украине так же, как сейчас “защищает интересы русскоговорящих”. Чиновник оговорился, что речь идет исключительно о политико-дипломатических методах.

11 октября Священный синод Константинопольского патриархата вывел Украинскую православную церковь из подчинения РПЦ. Сессия Синода, проходившая 9-11 октября под председательством патриарха Варфоломея, подтвердила ранее принятое решение о том, что Константинополь приступает к предоставлению УПЦ автокефалии. Кроме того, Синод снял анафему с патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета (Денисенко), и признал за ним и первоиерархом Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием (Малетичем) каноническое достоинство. Таким образом, УПЦ КП и УАПЦ были восстановлены в каноническом общении.

После принятых решений Константинополя в Киеве должен пройти собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также части клириков УПЦ Московского патриархата, также поддержавших просьбу о томосе. Задача собора – объединение церквей в одну и избрание ее первоиерарха. После этого патриарх Варфоломей вручит вновь избранному предстоятелю украинской поместной церкви томос об автокефалии.