Пятница, 12 октября 2018

В подмосковных Мытищах силовики задержали около сотни мусульман. Как сообщает “Медиазона” со слов одного из задержанных, это произошло в пятницу около 13 часов.

К мечети в 6-м Ленинском переулке подогнали два автобуса. Дорогу выходившим из мечети перегородили 30-40 человек в военной форме и масках. Они объяснили, что получили жалобу на “массовое скопление людей” и собираются проверять документы у прихожан. Однако в течение двух-трех часов силовики ничего не предпринимали. Затем они велели собравшимся зайти в автобусы и повезли их в полицию. Еще несколько часов спустя всех задержанных отпустили без составления протоколов.

“Тупо пять часов мы просидели, и в конце нас отпустили, – цитирует “Медиазона” одного из задержанных. – Ничего абсолютно нам не говорили, впереди стояли солдаты и все, к нам никто не подходил. Мы и следователям позвонили, и в прокуратуру позвонили, ни один человек не решил нам помочь, не приехал. А мы, как мешки картошки, были загружены в автобусы и выгружены из автобуса”.

Мусульмане собираются в мытищинской мечети каждую пятницу.