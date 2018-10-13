Суббота, 13 октября 2018

Представители Британии и Евросоюза на переговорах в Брюсселе достигли предварительного соглашения об услових выхода Лондона из ЕС, сообщает Politico со ссылкой на трех неназванных дипломатов Евросоюза.

В воскресенье британское министерство по вопросам выхода из ЕС отчиталось о незапланированной поездке министра Доминика Рааба в Брюссель.

В министерстве заявили, что внеочередные переговоры на этой неделе было решено провести в преддверии воскресного заседания Европейского Совета с учетом нескольких крупных нерешенных вопросов, в том числе о мерах по оказанию поддержки Северной Ирландии в связи с Brexit.

Затем, по словам европейских дипломатов, на 18:30 по местному времени (19:30 мск) воскресенья была назначена встреча послов стран ЕС – источники Politico подтвердили, что на ней рассматривались предварительные условия сделки о выходе Лондона из Евросоюза.

Один из дипломатов уточнил, что договоренности достигнуты “только на уровне переговорщиков” и многое еще может измениться.

В Еврокомиссии отказались комментировать публикацию Politico, заявив лишь, что консультации между Лондоном и Брюсселем продолжаются.

Reuters также сообщает со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС, что воскресные переговоры не привели к согласованию окончательных условий Brexit и сторонам нужны дальнейшие консультации.

План выхода из Евросоюза, утвержденный британским премьером Терезой Мэй, предусматривает создание зоны свободной торговли между Британией и ЕС. Стороны должны согласовать условия выхода Лондона из ЕС до ноября. Планируется, что формально королевство покинет ЕС в марте 2019 года, а переходный период закончится к концу 2020 года. В случае провала переговоров с Брюсселем Лондон пойдет на “жесткий” односторонний выход из Евросоюза, который грозит Британии экономическими трудностями.