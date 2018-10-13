Суббота, 13 октября 2018

В Москве здания ФСБ на Лубянке задержали двух человек после акции с файером, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных.

Задержаны несовершеннолетний участник “Бессрочного протеста”, чье имя не сообщается, и блогер Никита Вышкварка, снимавший акцию на видео.

По данным ОВД-Инфо, в акции участвовали трое. Один из демонстрантов зажег файер и стал скандировать “Свободу политзаключенным!”.

Между тем в подконтрольном силовикам телеграм-канале “Опер слил” утверждается, что участников акции было не трое, а пятеро, они кидали в дверь приемной ФСБ куриные яйца, а один из них кинул файер в ту же дверь.

По сведениям “Опер слил”, 22-летний Вышкварка – уроженец Караганды, а 16-летнего задержанного зовут Никита Алексеевич Б. и он уроженец Москвы.

Обоих схватили сотрудники комендантской группы по охране здания спецслужбы и сначала доставили в приемную ФСБ. Подростка около четырех часов держали в приемной; с ним разговаривали без родителей, отобрали у него телефон и угрожали 282-й статьей УК (возбуждение ненависти либо вражды). Затем подростка доставили в отдел полиции “Мещанский”, откуда ночью после звонка родителям его забрал отец. Местонахождение Вышкварки неизвестно; предположительно его тоже отвезли в ОП “Мещанский”.

На Вышкварку и второго адержанного составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), им грозит до 15 суток ареста или штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Как утверждается в телеграм-канале “Опер слил”, 16-летний задержанный сказал силовикам, что участием в акции “хотел самоутвердиться”, а Вышкварка “отрицал свою причастность к происходящему”.