Воскресенье, 14 октября 2018

Президент США Дональд Трамп в субботу выступил против прекращения продажи американских вооружений Саудовской Аравии в связи с возможным убийством саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи. “Я думаю, мы накажем сами себя, если сделаем это”, – цитирует Трампа Reuters.

По словам Трампа, Штаты заключили с ближневосточной страной сделку на продажу оружия на 110 миллионов долларов, и этот контракт вместе с саудовскими инвестициями в американскую экономику создает в США сотни тысяч рабочих мест. “Если они не купят его (оружие. – Ред.) у нас, они будут покупать его у России или у Китая, – пояснил президент. – Подумайте, 110 миллионов. Все, что они сделают, – отдадут их другим странам, и это будет очень глупо”.

Президент заверил, что в случае, если причастность властей Саудовской Аравии к убийству Хашукджи будет доказана, Вашингтон примет некие другие “очень, очень сильные” меры – какие, он не уточнил.

По закону Конгресс может заблокировать поставки вооружений без участия президента.

Президент пообещал, что на выходных поговорит с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и спросит у него, “что происходит”.

Ранее в субботу Трамп заявил в интервью CBS News, что виновники возможного убийства Хашукджи понесут “суровое наказание”. Президент добавил, что в Вашингтоне будут “очень разочарованы и злы”, если выяснится, что Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Стамбуле.

В Эр-Рияде в ответ заявили, что королевство “полностью отвергает любые угрозы или попытки задеть его, в том числе угрозы экономических санкций или попытки политического давления”. Саудовские власти пригрозили ответить “более серьезными мерами”, указав, что Эр-Рияд “играет эффективную и жизненно важную роль в мировой экономике”.

Как сообщает The New York Times, в воскресенье министры иностранных дел Британии, Франции и Германии в совместном заявлении призвали власти Турции и Саудовской Аравии провести “убедительное расследование” исчезновения Хашукджи. Они ожидают от Эр-Рияда “полного и детального ответа” об обстоятельствах исчезновения журналиста. Министры подчеркнули, что их страны рассматривают случившееся “максимально серьезно”.

Власти Великобритании готовят персональные санкции против руководства Саудовской Аравии в связи с делом Хашукджи. Визовые и экономические санкции могут быть введены в соответствии с “поправкой Магнитского”, принятой в этом году и позволяющей наказывать иностранцев, виновных в нарушениях прав человека.

В субботу турецкая газета Sabah сообщила, что аудиозапись из консульства, доказывающая убийство Хашукджи, была сделана на его часы Apple Watch – журналист якобы синхронизировал устройство со своим Iphone, который отдал невесте, перед тем как зайти в димписсию.

В пятницу The Washington Post написала, что у турецкого следствия есть аудио- и видезаписи, подтверждающие, что в консульстве Саудовской Аравии Хашукджи подвергли пыткам, убили, расчленили тело медицинской пилой и вывезли в резиденцию саудовского посла. По данным турецкой стороны, операцию провел спецотряд из 15 человек, прилетевших в Стамбул на несколько дней.

О возможном убийстве Хашукджи стало известно 7 октября. 2 октября в 13 часов он зашел в консульство, чтобы получить документ о разводе, – журналист собирался жениться на гражданке Турции. Невеста ждала его снаружи. Он оставил ей телефон и попросил поднять тревогу, если не вернется через четыре часа.

Саудовская Аравия настаивает, что журналист самостоятельно покинул консульство. Анкара и Эр-Рияд создали совместную комиссию по расследованию случившегося.

Хашукджи – один из самых известных саудовских диссидентов. С прошлого года он живет в Вашингтоне и выступает как публицист в американской прессе, жестко критикуя саудовский режим.