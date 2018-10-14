Воскресенье, 14 октября 2018

Избирком Хакасии принял решение отозвать из Верховного суда региона иск об отмене регистрации функционера КПРФ Валентина Коновалова кандидатом на губернаторских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

О подаче иска было объявлено 11 октября. Сообщалось, что избирком обратился в суд по представлению прокуратуры, которая указала на процедурные нарушения в документах, поданных в комиссию кандидатом.

Между тем в субботу и.о. главы Хакасии Михаил Развожаев призвал избирком отказаться от иска, чтобы “дать выборам состояться”. “Стоит ли на основании технических процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата?” – отметил чиновник.

В своем нынешнем решении избирком указал, что представление прокуратуры обоснованно, но не подлежит исполнению, поскольку сроки давности по нему уже истекли.

Еще один иск об отмене регистрации Коновалова подал в суд его конкурент во втором туре выборов – кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он заявил, будто коммунист в своем агитационном ролике очерняет конкурентов.

Однако в понедельник Мяхар объявил о выходе из гонки. “Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей, – пояснил функционер. – Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея”.

Теперь Коновалов остался единственным кандидатом во втором туре выборов, который должен пройти 11 ноября. В первом туре 9 сентября участвовали четверо кандидатов. Коновалов, по официальным данным, занял первое место с 44,8 процента голосов, тогдашний и.о. главы региона Виктор Зимин, выдвиженец “Единой России” – второе с 32,4 процента. Третье место было у справоросса Андрея Филягина, а четвертое – у Мяхара.

Таким образом, во второй тур вместе с Коноваловым вышел Зимин. Однако 21 сентября, за два дня до планировавшегося голосования, он снялся с выборов. Тогда участие во втором туре избирком предложил Филягину. Тот ответил согласием, но 2 октября также выбыл из гонки, после чего и был заменен Мяхаром.

В связи с заменами кандидатов второй тур неоднократно откладывался.