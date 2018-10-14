Избирком Хакасии отзывает иск об отмене регистрации коммуниста Коновалова
Избирком Хакасии принял решение отозвать из Верховного суда региона иск об отмене регистрации функционера КПРФ Валентина Коновалова кандидатом на губернаторских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
О подаче иска было объявлено 11 октября. Сообщалось, что избирком обратился в суд по представлению прокуратуры, которая указала на процедурные нарушения в документах, поданных в комиссию кандидатом.
Между тем в субботу и.о. главы Хакасии Михаил Развожаев призвал избирком отказаться от иска, чтобы “дать выборам состояться”. “Стоит ли на основании технических процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата?” – отметил чиновник.
В своем нынешнем решении избирком указал, что представление прокуратуры обоснованно, но не подлежит исполнению, поскольку сроки давности по нему уже истекли.
Еще один иск об отмене регистрации Коновалова подал в суд его конкурент во втором туре выборов – кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он заявил, будто коммунист в своем агитационном ролике очерняет конкурентов.
Однако в понедельник Мяхар объявил о выходе из гонки. “Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей, – пояснил функционер. – Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея”.
Теперь Коновалов остался единственным кандидатом во втором туре выборов, который должен пройти 11 ноября. В первом туре 9 сентября участвовали четверо кандидатов. Коновалов, по официальным данным, занял первое место с 44,8 процента голосов, тогдашний и.о. главы региона Виктор Зимин, выдвиженец “Единой России” – второе с 32,4 процента. Третье место было у справоросса Андрея Филягина, а четвертое – у Мяхара.
Таким образом, во второй тур вместе с Коноваловым вышел Зимин. Однако 21 сентября, за два дня до планировавшегося голосования, он снялся с выборов. Тогда участие во втором туре избирком предложил Филягину. Тот ответил согласием, но 2 октября также выбыл из гонки, после чего и был заменен Мяхаром.
В связи с заменами кандидатов второй тур неоднократно откладывался.