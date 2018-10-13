Суббота, 13 октября 2018

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд признала, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией, сообщает AFP со ссылкой на общественное телевидение страны. “Да, это тот случай”, – ответила министр на вопрос, можно ли так назвать текущую ситуацию.

Бейлевелд назвала “действительно опасной” попытку задержанных в Гааге агентов ГРУ устроить кибератаки на Организацию по запрещению химоружия.

По словам министра обороны Нидерландов, российские власти “все время разными способами пытаются вмешаться в нашу жизнь, повлиять на нашу демократию”.

“Мы должны избавиться от наивности в этой области и принять меры”, – сказала министр, добавив, что именно поэтому власти Нидерландов решили предать гласности задержание в Гааге российских шпионов.

Министр рассказала, что в связи с последними инцидентами ее ведомство увеличило финансирование на кибербезбезопасность и разведку. Кроме того, добавила она, НАТО рассматривает предложение властей Нидерландов использовать “киберсолдат” страны.

Четверых агентов ГРУ – хакеров Алексея Моренца и Евгения Серебрякова, а также членов группы поддержки Олега Сотникова и Алексея Минина – задержали в Гааге 13 апреля и в тот же день депортировали из Нидерландов. Они прибыли в Гаагу, где находится штаб-квартира ГРУ, 10 апреля, а оттуда намеревались отправиться в швейцарский Берн. В Швейцарии они хотели устроить кибератаку на лабораторию радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц, которую ОЗХО привлекла к расследованию применения химического оружия в Сирии. Минобороны Нидерландов отчиталось об операции по поимке агентов ГРУ 4 октября.

По сведениям центра “Досье” журналиста Сергея Канева, Минин руководил всей четверкой агентов. Как утверждалось, группу раскрыли благодаря прослушке работающего под дипломатическим прикрытием агента ГРУ – второго секретаря посольства России в Амстердаме Николая Бахтина. “Дипломат” – близкий друг полковника военной разведки Анатолия Чепиги, участника покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В российском МИДе утверждают, что компьютерная техника, изъятая у россиян, предназначалась для “тестирования информационных систем посольств” России.

Швейцарские СМИ также сообщали со ссылкой на прокуратуру Берна о причастности двоих из четырех задержанных в Нидерландах к кибератаке на гаагское бюро Всемирного антидопингового агенства (WADA) – уголовное расследование в отношении них ведется в стране с марта 2017 года.

Задержанные в Гааге шпионы также фигурируют в списке семи сотрудников ГРУ, которым 4 октября Минюст США заочно предъявил обвинения в кибератаках на ОЗХО, лабораторию в Шпице и ряд организаций, причастных к расследованию допинговой программы России: WADA, Спортивный арбитражный суд, Американское антидопинговое агентство, Канадский центр спортивной этики и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), Международную федерацию футбола (FIFA).