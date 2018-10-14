Воскресенье, 14 октября 2018

На встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС, которая пройдет в Люксембурге в понедельник, будут обсуждаться антироссийские санкции за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет The Telegraph, на введении санкций настаивают Британия и Франция.

Санкции могут коснуться высокопоставленных российских политиков и руководителей российской шпионской сети.

Глава МИДа Британии Джереми Хант на встрече министров собирается вместе с несколькими союзниками призвать заморозить активы и запретить въезд в ЕС тем, кто виновен в применении и распространении химоружия. Кроме того, министр заявит в Люксембурге, что введение санкций против России за кибератаки должно ускориться для предотвращения новых атак.

Хант сказал изданию, что применение химоружия в течение долгого времени было “международным табу”, однако после атак в Сирии и Солсбери тема стала актуальной. “Нам нужно провести красную черту, чтобы для любого, кто использует это ужасное оружие, цена была слишком высокой”, – подчеркнул глава британского МИДа. Он добавил, что новые санкции ЕС – “не конец истории”.

В британском МИДе подчеркнули, что новый санкционный режим вводится не только против России в связи с атакой в Солсбери – он будет направлен против использования химоружия по всему миру.

Перед поездкой в Люксембург Хант встретится в своей резиденции с министрами иностранных дел восьми восточноевропейских стран – Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии – и поблагодарит их за поддержку Лондона в борьбе с химоружием.

24 сентября стало известно, что страны Евросоюза согласовали механизм срочных санкций за применение химоружия. Его предложила ввести Франция в связи с применением химоружия Россией и Сирией. ЕС сможет вводить санкции за применение запрещенных видов оружия против граждан любых стран. Речь идет о замораживании активов и запрете на въезд в Евросоюза. Ввод ограничений требует согласия всех 28 стран ЕС.

Пока страны ЕС ответили на отравление Скрипалей лишь высылкой российских дипломатов и работающих под дипломатическим прикрытием шпионов. Экономические санкции в связи с этим ввели лишь США.

В Лондоне также рассматривают возможность введения санкций по делу Скрипалей на основании “поправки Магнитского”. Однако это произойдет лишь после выхода Британии из ЕС.