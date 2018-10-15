Понедельник, 15 октября 2018

Владимир Путин, вероятно, причастен к политическим убийствам. Такой ответ президент США Дональд Трамп дал в интервью CBS.

“Вы согласны с тем, что Владимир Путин замешан в политические убийства? В отравления?” – задала вопрос журналистка Лесли Шталь. “Вероятно, да”, – ответил Трамп. “Вероятно?” – переспросила журналистка. “Но я надеюсь, что это было не у нас в стране”, – продолжил президент. – “Они (Россия. – Ред.) не должны поступать так, – настаивала Шталь. – Это ужасно”. – “Конечно, они не должны поступать так”, – согласился Трамп.

Шталь также поинтересовалась, почему американский лидер никогда жестко не разговаривал с Путиным. Трамп на это возразил, что как раз во время встречи 16 июля в Хельсинки был с Путиным очень жёсток. “Это была очень жесткая встреча и очень хорошая”, – заверил он.

На вопрос журналистки, согласен ли Трамп, что Россия вмешивалась в американскую президентскую кампанию 2016 года, президент ответил утвердительно, однако добавил, что в кампанию вмешивался и Китай.