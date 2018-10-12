Пятница, 12 октября 2018

В Казани арестованы лидер российского звена "Хизб ут-Тахрир"* и руководители татарстанских ячеек

Вахитовский районный суд Казани в пятницу арестовал троих татарстанцев, задержанных по обвинению в организации российского крыла и татарстанских ячеек организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической и запрещена в РФ. Суд рассмотрел ходатайства в отношении Эдуарда Низамова, которого обвиняют в организации российского звена "Хизб ут-Тахрир", Ильдара Ахметзянова и Раиса Гимадиева. Сообщники Низамова подозреваются в руководстве ячейками этой организации в Татарстане, передает "Интерфакс".

Всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября. Им инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

МВД Татарстана называет Низамова руководителем всероссийской структуры МТО "Хизб ут-Тахрир", а Ахметзянова – его помощником по Приволжскому федеральному округу.

Сотрудники правоохранительных органов на протяжении длительного времени собирали доказательную базу противозаконной деятельности казанца и его подручного. Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД и управления ФСБ по Татарстану выяснили, что арестованный житель Казани ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Установлено, что он организовал деятельность руководителей законспирированных подразделений указанной террористической организации на территории субъектов России. В его основные обязанности входило назначение руководителей местных ячеек, ежемесячное формирование и направление отчетности в централизованный офис междугородной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", расположенный за границей РФ.

В обязанности его подельника из города Чистополь входило управление и руководство структурными подразделениями террористической организации, функционировавшими на территории Татарстана, Чувашии и Самарской области.

Ранее со ссылкой на ФСБ сообщалось, что в Татарстане задержаны лидеры российского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которые по указанию зарубежных кураторов "координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства – так называемого всемирного халифата и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами".

"Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир" ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока", – заявили в ФСБ.

У задержанных изъяли большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе, а также средств связи и электронных носителей информации.

"Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией. Ее деятельность запрещена на территории страны.