Пятница, 12 октября 2018

ЧВК в Ливии? Ну, слушайте, ну я не знаю. У каждой страны могут быть какие-то свои военные цели, военные интересы… С какой целью? Если это с точки зрения защиты национальных интересов нашего народа, то это нельзя не поддержать… Если бы посылка военных подразделений была в интересах там русского народа, вот он от этого богател бы, процветал бы… От этого у него увеличивалось бы там внутреннее производство и появлялись бы новые рынки сбыта. Я бы сказал “да”.

Максим Шевченко, журналист, член Совета Левого фронта

Описание “британского империализма” у Шульце-Геверница показывает нам те же черты паразитизма. Народный доход Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 г., а доход “от заграницы” за это время возрос в девять раз. Если “заслугой” империализма является “воспитание негра к труду” (без принуждения не обойтись…), то “опасность” империализма состоит в том, что “Европа свалит физический труд… на плечи темнокожего человечества, а сама успокоится на роли рантье, подготовляя, может быть, этим экономическую, а затем и политическую эмансипацию краснокожих и темнокожих рас”.

Владимир Ленин. “Империализм как высшая стадия капитализма”