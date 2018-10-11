Четверг, 11 октября 2018

Все четверо фигурантов дела о подготовке взрыва на станции столичного метро “Теплый Стан” на первых слушаниях в рамках разбирательства по существу, пришедших 11 октября в Московском окружном военном суде, отказались признать вину. Об этом тогда же сообщил “Черновик”.

По делу обвиняются 25-летний приезжий из Дагестана Магомед Давудов, граждане Узбекистана 22-летний Мухаммадъюсуф Ашуров и 25-летний Фуркат Кушаев и 27-летний гражданин Таджикистана Абдушукур Гульмирзаев. Всем четверым вменены часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет колонии), часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации; от 10 до 20 лет), часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы; до 10 лет), части 3 статей 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы; от 5 до 8 лет), 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет) и 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы; от 8 до 12 лет колонии).

Процесс ведет коллегия под председательством Константина Репеты.

Все четверо фигурантов заявили, что признательные показания на следствии были даны ими не добровольно. В частности, Давудов указал: “Нас заставляли подписывать готовые бумаги. Я даже не видел, что там написано”.

В свою очередь, адвокат этого заключенного Магомедшамиль Шабанов заявил: “На всех стадиях следствия я сталкивался с воспрепятствованием моей деятельности и нарушениями моих прав как адвоката”. В частности, отметил юрист, ему длительное время отказывали в доступе к материалам дела.

О задержании фигурантов ФСБ объявила 25 мая прошлого года. На другой день всех четверых отправили в СИЗО. Сообщалось, что Давудов неофициально работал водителем погрузчика на заводе Coca-Cola, а Ашуров и Кушаев постоянной работы не имели.

Станция метро “Теплый Стан” впервые была упомянута лишь несколькими днями позже в публикации “Коммерсанта”. Утверждалось, что это лишь один из объектов, которые намеревались атаковать фигуранты. Целью серии терактов назывался срыв Кубка конфедераций по футболу, проводившегося в Москве прошлым летом.

Заявлялось со ссылкой на показания фигурантов, что Ашуров первым присягнул “Исламскому государству”, а затем убедил Давудова и Кушаева последовать его примеру. Между тем Гульмирзаев настаивал, что знакомые использовали его втемную и к подполью он отношения не имеет. На слушаниях об аресте он заявлял: “Мой друг Ашуров готовился взорвать. Я ничего не готовил. Он таскал в квартиру странные коробки, у него были друзья из Сирии, которые его информировали”.