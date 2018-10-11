Четверг, 11 октября 2018

Статья

На вратах Цареграда

Вселенский патриархат отныне не признает никаких прав Московского патриархата на территории средневековой Киевской митрополии. В первую очередь, конечно, это касается Украины, но на всякий случай надо иметь в виду, что в исторические границы той митрополии входили также современные Беларусь, Литва и некоторые районы РФ.

Александр Солдатов

12.10.2018

Как отметил в Париже 11 октября Петер Вагнер, руководитель брюссельской группы по поддержке Украины, “Евросоюз с 2014 года поддерживает украинские реформы, выделяя 100 миллионов евро в год”. Брюссель поддержал затеянные украинскими властями реформы в области борьбы с коррупцией, децентрализации, судебной системы. Но до сих пор не было никакого финансирования миротворческих инициатив.

Это кажется парадоксальным, ведь очевидно, что политическая ситуация в Украине в любой момент может опрокинуться – или из-за войны, которую Россия ведет в Донбассе (это отнимает у Украины по 5 пунктов ежегодного прироста ВВП), или из-за усталости большинства украинского населения, чья покупательная способность неуклонно снижается с 2014 года. Можно подумать, что ЕС считает свершившимся фактом либеральную европеизацию Украины и не видит смысла в том, чтобы дать ее населению надежду и инвестировать в мирные инициативы. Это близорукий расчет, особенно если учесть, что по всей Центральной Европе мы наблюдаем подъем движений, ностальгирующих по прошлому. А финансирование миротворчества в течение нескольких лет едва ли обойдется дороже, чем десятая часть стоимости одного танка.

Многие украинцы не верят в возможность мира. После того как в 2018 году Колледж Бернардинцев создал комиссию “Правда, справедливость и примирение” между Россией и Украиной при посредничестве Европейского Союза, нас уже не раз упрекали в том, что мы затеяли наивный и бесперспективный проект. Кажется, украинцы думают, что говорить о мире, политическом или церковном, можно только с президентом Путиным или патриархом Кириллом, – но миф о всемогуществе этих двух персонажей навязан российской пропагандой. На самом деле пример с падением нацистского режима и франко-германским примирением показывает, что мирным строительством надо заниматься уже сейчас. Независимые и храбрые историки еще в 1935 году начали работать с мифами о национальной исключительности, противопоставлявшими Францию и Германию. Без этой работы Робер Шуман не смог бы запустить в 1950 году проект Сообщества угля и стали, объединивший вчерашних врагов.

Многие русские тоже совершенно не верят в возможность мира. Российским народом овладела какая-то обреченность, которую поддерживает лживое богословие в исполнении РПЦ Московского патриархата и эффективно подхватывает госпропаганда. Это привело к тому, что россияне пассивно и трусливо усвоили самые одиозные мифы официальной пропаганды о России в кольце врагов, о вечно враждебном украинце-бандеровце, о давних попытках Ватикана подчинить себе “святую православную Русь, третий Рим” и так далее. Но история международных отношений говорит о том, что чем охотнее народы отказываются от свобод, чем больше они позволяют задурить себе голову шовинистскими, пессимистическими, ложными дискурсами, тем больше они становятся жертвами собственной беспомощности. И наоборот, движения мирного сопротивления в XX веке побеждали: вспомним Махатму Ганди, Нельсона Манделу, Андрея Сахарова…

Инвестировать в миротворчество – значит строить надежное будущее. Это не значит быть наивными или немедленно простить соседей-агрессоров. Это значит верить в способность человека побеждать страх. Понимать, что мир всегда возможен, если энергично и искренне вести диалог с теми, кто открыт, компетентен, легитимен, уважаем и способен приводить свои поступки в соответствие со своими убеждениями.

Церковный мир между Украиной и Россией возможен

Второй семинар комиссии “Правда, справедливость и примирение между Россией, Украиной и Европейским Союзом” состоялся в Киеве 2-3 октября 2018 года. Обсуждение состоялось в Институте святого Фомы Аквинского, в Открытом православном университете Святой Софии-Премудрости при участии коллег из Колледжа Бернардинцев, Центра святого Климента, Общества “Мемориал”, Киево-Могилянской Академии, Украинского католического университета при поддержке организации “Дело востока” и ОБСЕ.

Российская военная агрессия против Украины длится уже более четырех лет, ежедневно унося жизни не только военных, но и мирных жителей.

Участники семинара рассмотрели тему “Церкви, война и мир” и конфликты между Церквями России и Украины, в том числе в контексте их отношений с Римом и Константинополем.

Следуя евангельским заповедям, Церкви призваны быть миротворцами между враждующими сторонами и государствами. Выполнение этой задачи невозможно без стремления говорить нелицемерную правду языком, понятным обществам по обе стороны конфликта.

Мы с сожалением вынуждены констатировать, что Русская Православная Церковь в полной мере разделяет ответственность за формировании идеологии конфрантации и нежелание принять суверенную украинскую государственность и украинскую нацию.

Однако в ситуации, когда официальные представители РПЦ, как в России, так и в Украине, не желают вести равноправный диалог с украинской стороной, эту ответственность берут на себя христиане, как верные Церкви Христовой и представители гражданского общества.

Сознавая свою ответственность за будущее наших народов и церквей, мы призваны использовать все возможности для диалога, с верой, что путь к примирению и стабильному миру лежит через совместный поиск правды и справедливости.

В ходе обсуждения непростых и противоречивых фактов истории наших Церквей, мы пришли к согласию по следующим пунктам:

1. Предоставлении канонической автокефалии Православной Церкви Украины является естественным результатом ее тысячелетнего развития.

Такое решение в современной ситуации продиктовано заботой о церковном единстве православных Украины. Это даст возможность творческого развития Киевской традиции христианской открытости, многообразия и истинного пастырского служения своему народу.

Вместе с тем, тем верующим, которые не желают присоединиться к независимой Поместной Церкви, должно быть обеспечено право свободного выбора своей канонической юрисдикции.

Мы также верим, что появление Поместной Церкви Украины будет иметь благотворное влиянее и на Русскую православную церковь, создаст условия для переосмысления ею своей истории, избавления от имперской идеологии и для будущего межправославного диалога в Украине и мире.

2. Путь к полноте единства Украинской Церкви и конструктивным отношениям между Церквями не завершится предоставлением Томоса православным христианам Украины. Должен быть продолжен диалог между влиятельными центрами христианского мира: Римом, Константинополем и Москвой, которые, в свою очередь, должны рассматривать Киев не как предмет спора, а как равноправного участника отношений. А Украину не как территорию войны, а как пространство диалога и конструктивного сотрудничества.

3. Различные этапы истории Церквей Киевской традиции нуждаются в новом осмыслении для уврачевания старых ран и поиска ответов на вызовы современности.

К сожалению, ни Русская Православная Церковь, ни Украинская Православная Церковь (Московского патриархата) до сих пор не признали своего соучастия в трагических событиях ХХ века по запрещению и попытке ликвидации Украинской Греко-Католической Церкви, а также других преступлениях атеистического тоталитарного советского режима против свободы совести и человеческого достоинства.

Мы надеемся услышать от желающей освободиться от оков прошлого Поместной Церкви Украины слова “прощаем и просим прощения” по отношению к Церквям-сестрам в Украине и за ее пределами.

Уверены, что нелицемерное покаяние и прощение обид должно прийти на смену и нынешней официальной риторике Московского патриархата, не желающего замечать очевидного несоответствия своей позиции Евангелию и исторической правде.

Для того, чтобы мирное сосуществование, сотрудничество и сопричастие Церквей стало реальностью нам надлежит вместе, отбросив идеологические мифы, по-христиански и с научной объективностью разобраться в хитросплетениях истории взаимоотношений Церквей, государств и народов. Важным примером на этом пути может послужить опыт примирения между Церквями и народами Франции и Германии, Германии и Польши.

Мы убеждены, что примирение между Церквями является надежной основой для мира между Россией, Украиной и всеми народами Европы.

Россия

Никита Петров, историк, общество “Мемориал”, Москва

Сергей Чапнин, журналист, Москва

Константин фон Эггерт, журналист, Москва

Александр Солдатов, журналист, Москва

Украина

Епископ Борис Гудзяк, историк, президент УКУ, епископ УГКЦ в Париже

Мирослав Маринович, вице ректор УКУ, Львов

Константин Сигов, философ, профессор Киево-Могилянской академии

Отец Георгий Коваленко, философ, ректор Открытого православного университета Святой Софии в Киеве, Украинская Православная Церковь, Московский патриархат

Епископ Евстратий Зоря, богослов, Украинская Православная Церковь, Киевский патриархат, (УПЦ КП)

Митрополит Александр Драбинко, Украинская Православная Церковь, Московский патриархат, (УПЦ МП)

Андрей Юраш, Директор департамента по делам религий Министерства Культуры Украины

Отец Богдан Огульчанский, священник УПЦ МП

Игорь Козловский, украинский ученый религиовед

Олесь Кульчинский, украинский ориенталист, Стамбульский университет.

Михаил Димид, священник УГКЦ, профессор УКУ во Львове

Тарас Дмитрик, Институт экуменических исследований, Львов

Отец Андрей Дудченко, Украинская Православная Церковь, Московский патриархат, преподаватель Premudrist on line

Европейский Союз

Антуан Аржаковский, историк, со-директор отдела “Политика и религии” в Колледже Бернардинцев; основатель Института экуменических исследований во Львове.

Отец Войчех Сурувка, польский философ, Институт св. Фомы Аквинского, Киев

Марта Титанец, общество «Каритас» в Польше

Сесиль Весcие, профессор Университета Ренна

Бернар Маршадье, специалист по Русской религиозной философии