Пятница, 12 октября 2018

Россия до сих пор не запустила в производство гиперзвуковую ракету “Авангард”, поскольку не нашла источник сырья для производства важных компонентов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с докладом американской разведки о ходе разработок.

Как пояснил источник, речь идет о более надежном углеродном волокне – нынешний материал не обеспечивает достаточную теплозащиту при повторном входе в плотные слои атмосферы. По данным американской разведки, на подбор нужного материала потребуется еще год. Тем не менее программа разработки гиперзвукового оружия может быть завершена к 2020 году, как и планировалось. По сведениям CNBC, очередные испытания ракеты запланированы на декабрь.

В июле Минобороны России сообщало, что “Авангард” якобы уже запущен в серийное производство. 1 марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал об этой новой ракете, а также о гиперзвуковом комплексе “Кинжал”. По словам Путина, новое российское оружие неуязвимо для американской ПРО. Он также сообщил о разработке новой ракеты с ядерным двигателем. Как сообщал в августе CNBC, прошлогодние испытания этой ракеты были неудачными – она затонула в Баренцовом море.