Четверг, 11 октября 2018

Полярный райсуд Мурманской области перевел фигурантов местного дела иеговистов 61-летнего Виктора Трофимова и 44-летнего Романа Маркина из СИЗО под домашний арест. О решениях, вынесенных 10 октября, в четверг сообщил сайт “Свидетели Иеговы в России”.

Верующих – жителей города Полярный в составе ЗАТО Александровск – задержали 18 апреля и в последующие дни отправили в СИЗО. Обоим вменили часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающую от 6 до 10 лет колонии. Фигурантов обвинили в проведении богослужений вопреки запрету свидетелей Иеговы в России.

Следствие по делу ведет СКР.

В прошлую пятницу, 5 октября, Магаданский облсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов дела свидетелей Иеговы, сфабрикованного в этом регионе: 65-летнего Сергея Еркина, 41-летнего Евгения Зяблова, а также 39-летнего жителя Хабаровска Ивана Пуйду, который был задержан в своем городе и доставлен в Магадан. В отношении четвертого обвиняемого по делу – 31-летнего Константина Петрова – такое же решение было вынесено еще 3 августа.

Этим фигурантам также вменена часть 1 статьи 282.2 кодекса. В отличие от мурманского дела, магаданским занимается областное УФСБ.