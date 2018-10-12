Пятница, 12 октября 2018

Похищение и вероятное убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи шайкой саудовских международных гангстеров – это новый вызов глобальному мировому порядку, основанному на праве. И одновременно – проверка “коллективного Запада” на его приверженность принципам этого мирового порядка. И как отреагирует наш Трампусик, пока еще занимающий должность лидера Свободного мира?

США давно рассматривают Саудовскую Аравию как стратегического союзника в регионе. Плюс к тому, это ключевой игрок на мировом нефтяном рынке, и уже поэтому с ним никто не хочет всерьез связываться. Международное сообщество много лет благополучно закрывает глаза на грубейшие нарушения прав человека в Саудовской Аравии, на сохраняющиеся там дикие средневековые порядки и обычаи. В лучших традициях “реальполитик”. Но может ли “коллективный Запад” стерпеть, когда это государство начинает и на международной арене действовать чисто разбойничьими, мафиозным методами? Между прочим, на территории страны – члена НАТО. Пусть даже такого сомнительного и проблемного члена НАТО, как Турция.

Трампу конфликт с Саудовской Аравией особенно неудобен. Не считаясь с мнением своих главных европейских союзников, собственным произвольным решением (или волей той группы “геополитиков”, которая оказывает на него решающее влияние) он назначил главной угрозой человечеству хомейнистский Иран. Поэтому Саудовская Аравия особо важна для него как старый заклятый соперник Ирана.

То есть со своими гуманитарными претензиями к крайне неприятному саудовскому режиму Свободный мир может и потерпеть до тех пор, когда будет побеждена главная угроза. Это, собственно, и есть “реальполитик”. И Трамп весьма склонен именно к такой логике. Но тут есть два “но”.

Первое. А с чего вы решили, что главной угрозой человечеству является Иран? Опаснейшая ошибка – не понимать, что таковой на сегодняшний день является путинская РФ. Именно она требует самого срочного устранения. Именно на этой угрозе следует концентрировать силы. Вся остальная террористическая мелочь современного мира действительно может подождать. Между тем выбор Трампом Ирана в качестве главного противника уже привел к вожделенным в Кремле росту мировых цен на нефть и серьезным трениям между США и их европейскими союзниками.

Второе. Бывают ситуации, когда, как бы ни был конфликт нежелателен по всевозможным тактическим и стратегическим соображениям, на него все равно надо идти. Иначе все те принципы, которые ты как бы отстаиваешь, обесцениваются. С похищением Джамаля Хашукджи именно такой случай. С многочисленными недостатками современного мирового порядка можно мириться, если он хотя бы обеспечивает гарантии от такого вот международного бандитизма. Если современный мировой порядок не способен обеспечить такие гарантии, тогда правы кремлевские идеологи: он ничего не стоит.

Смысл мирового лидерство США не только в том, чтобы дарить миру передовые технологии. Он еще и в том. чтобы иметь возможность принимать меры по отношению к мафиозным, террористическим государствам. В том числе и меры военно-полицейского характера. Не дожидаясь, пока парализованные кремлевской крысой структуры ООН разродятся очередной благой резолюцией.

У США достаточно возможностей сделать очень больно саудовскому режиму, используя чисто экономические рычаги. Да, это потребует затрат. Да, это может означать, что основное бремя действий по вытеснению иранских интервентов из Сирии ляжет на самих американцев. Так вопрос и сводится к готовности лидеров Свободного мира брать на себя бремя защиты мирового порядка.