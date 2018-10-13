Суббота, 13 октября 2018

СКР расследует уголовное дело об “экстремистском сообществе” с участием военнослужащих, охранявших Минобороны в Москве. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на материалы следствия. Как можно заключить из публикации, по делу проходят восемь человек, в том числе семеро призывников из войсковой части №25776, обеспечивающей безопасность комплекса зданий на Фрунзенской набережной. Дело, открытое на основании материалов ФСБ по спецобъектам федеральных органов власти, ведет 517-й военный следственный отдел СКР.

Главный подозреваемый – житель Переславля-Залесского Ярославской области, рядовой Олег Константинов. Ему вменяются части 1 и 1.1 статьи 282.1 УК (создание экстремистского сообщества и вовлечение в его деятельность), а также часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды). Другой фигурант по фамилии Ткачев назван в публикации “одним из его ближайших сподвижников”; состав предъявленных ему обвинений не уточняется. Оба арестованы. По сведениям “Коммерсанта”, Константинов признал вину.

По версии следствия, Константинов еще до призыва в армию придерживался нацистских взглядов и под псевдонимом Олег Брайтенберг вел во “Вконтакте” страницу “Национал-социалистической рабочей партии России”. Как следует из материалов дела, Константинов призывал “разобраться” с евреями и кавказцами и набрал около сорока сторонников, в основном жителей Ярославской области. Попытка Константинова провести в Москве съезд, чтобы “выбрать фюрера”, провалилась. Утверждается, что летом 2017 года Константинов планировал устроить погромы в районе бывшего Черкизовского рынка столицы.

Осенью 2017-го Константинова призвали в армию. По версии следствия, ему удалось завербовать шестерых сослуживцев, в том числе рядового Андропова. Других фамилий фигурантов газета не приводит. Как следует из публикации, деятельность “экстремистского сообщества” свелась к “обсуждению опасных идей”.

Сослуживцы Константинова дали против него показания: они утверждают, что тот обманом втянул их в “сообщество”. В деле есть также показания бывших сторонников Константинова из Ярославской области.