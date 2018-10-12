Пятница, 12 октября 2018

Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с губернаторских выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, чтобы “дать выборам состояться”. “Стоит ли на основании технических процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? – говорится в обращении Развожаева. – Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата. Не надо это делать за них. Выбрать руководителя региона – это право жителей Хакасии”.

При этом, по мнению Развожаева, Коновалов в ходе кампании допустил ряд “грубых нарушений” и “нелепых ошибок”. По его словам, решения избиркома и прокуратуры, оспоривших его участие в выборах на основании нарушений в документах, “юридически безупречны”. Иск должен быть рассмотрен 15 октября.

В первом туре 9 сентября Коновалов набрал 44,8 процента голосов. Если он останется кандидатом, второй тур должен состояться 21 октября. Коновалову будет противостоять Александр Мяхар от Партии роста, набравший в первом туре 6,61 процента.

Параллельно с избиркомом иск о снятии Коновалова подал Мяхар. Он пожаловался на агитационный видеоролик Коновалова, который, по его мнению, незаконно агитирует против других кандидатов и распространяет о них негативные комментарии. Развожаев в своем обращении пообещал “урегулировать конфликт”. “История крайне неприятная. Однако уверен, что ее можно и нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке”, – сказал путинский назначенец.

Второй тур должен был состояться 23 сентября. Однако за два дня до голосования экс-глава региона единорос Виктор Зимин, набравший в первом туре 32,4 процента, снял свою кандидатуру “по состоянию здоровья”. Выборы были перенесены на 7 октября, но за 5 дней до голосования снялся следующий конкурент Коновалова – представитель “Справедливой России” Андрей Филягин.

3 октября Владимир Путин назначил Развожаева, занимавшего пост замминистра по делам Северного Кавказа, временным главой Хакасии. Он поручил чиновнику “взять под контроль ситуацию в республике” и “помочь провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы”.