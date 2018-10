Пятница, 12 октября 2018

Британские власти готовят персональные санкции против руководства Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста-политэмигранта Джамаля Хашукджи. Как пишет The Independent, визовые и экономические санкции могут быть введены в соответствии с “поправкой Магнитского”, принятой в этом году и позволяющей наказывать иностранцев, виновных в нарушениях прав человека.

Турецкие власти обвинили Эр-Рияд в убийстве журналиста. 2 октября Хашукджи зашел в саудовское консульство в Стамбуле и пропал. В пятницу The Washington Post сообщила, что у турецкого следствия есть аудио- и видеоулики: в консульстве журналиста подвергли пыткам, убили, расчленили тело медицинской пилой и вывезли в резиденцию саудовского посла. По данным турецкой стороны, операцию провел спецотряд из 15 человек, прилетевших в Стамбул на несколько дней.

“Если эти обвинения верны, последствия будут серьезными”, – предупредил глава британской дипломатии Джереми Хант. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал выяснить, что произошло с Хашукджи. Он намерен обсудить ситуацию по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом. Франция также потребовала от саудовских властей полного сотрудничества в установлении истины. “Выдвинутые против них овинения требуют от них прозрачности, они должны дать полные и подробные ответы”, – подчеркнула представитель французского МИДа Аньес фон дер Мюль.

Между тем началась кампания бойкота форума “Будущая инвестиционная инициатива”, который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября под председательством наследного принца. От участия в форуме, который называют “Давосом в пустыне”, уже отказались многие иностранные компании и председатель Всемирного банка. CNN, Bloomberg, The Financial Times, The New York Times и The Economist расторгли соглашения об информационной поддержке форума.

О возможном убийстве Хашукджи стало известно 7 октября. В 13 часов он зашел в консульство, чтобы получить документ о разводе, – журналист собирался жениться на гражданке Турции. Невеста ждала его снаружи. Он оставил ей телефон и попросил поднять тревогу, если не вернется через четыре часа.

Хашукджи – один из самых известных саудовских диссидентов. С прошлого года он живет в Вашингтоне и выступает как публицист в американской прессе, жестко критикуя саудовский режим.