Четверг, 11 октября 2018

США требуют от РФ отменить незаконные "выборы" в ОРДЛО

Россия должна отменить незаконные выборы в контролируемой ею части востока Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науэрт.

"Мы призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования. Москва должна установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины", – говорится в заявлении.

В Госдепе еще раз приветствовали продление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и отметили, что действия Украины в исполнении Минских договоренностей резко контрастируют с действиями России, которая их не выполняет.

При этом в Госдепе подчеркнули, что США остаются открытыми к диалогу с РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.