Четверг, 11 октября 2018

Свою деликатную работу по церковной изоляции Москвы Константинопольский (Вселенский) патриархат, первый по чести в православном мире, выполняет гораздо более виртуозно, чем западный мир свою – по политической и экономической блокаде путинского режима. И за этой деликатной работой скрывается фатальная для Москвы историческая реальность: она становится изгоем не только для цивилизованного западного мира, но и для собственной, очень скромной по мировым масштабам, на казавшейся полностью управляемой православной ойкумены.

Отпадение Московской патриархии и России от семьи “мирового православия” завершит процесс культурно-цивилизационной маргинализации бывшей империи, лишив ее последних православных союзников, да и вообще поставив ее православие под большое сомнение. Действительно: почему мы теперь должны считать православной путинскую церковь, которая разорвала общение со всеми остальными православными церквами?

Итак, вечером 11 октября Константинопольский синод огласил свое ключевое решение. Большое видится на расстояньи, но мне кажется, я не ошибусь, если назову его самым сенсационным в истории православия за последние сто лет. Вселенский патриархат отныне не признает никаких прав Московского патриархата на территории средневековой Киевской митрополии. В первую очередь, конечно, это касается Украины, но на всякий случай надо иметь в виду, что в исторические границы той митрополии входили также современные Беларусь, Литва и некоторые районы РФ.

Константинополь официально денонсировал свой документ 1686 года, которым, ввиду военно-политической обстановки того времени, он временно передавал Московскому патриарху право посвящать Киевского митрополита, избранного Собором его митрополии. При этом поставленный в Москве Киевский митрополит был обязан продолжать считать своим предстоятелем Константинопольского патриарха и поминать его имя за каждым богослужением. Такой, своего рода, кондоминиум двух патриархатов.

Но Москва сразу же грубо нарушила условия акта 1686 года, захватив полный контроль над Киевской митрополией. Она даже упразднила саму эту митрополию со всей ее самостоятельностью, раздробив Украину и Беларусь на массу самостоятельных епархий, управлявшихся напрямую из Москвы или Петербурга.

Константинополь, конечно, был не в восторге от такого самоуправства, но вынужден был молчать долгих 230 лет, пока не пала Российская империя, спорить с которой для него не было смысла. Уже в начале 1920-х Константинополь предоставил автокефалию (полную самостоятельность) Польской церкви – именно потому, что ее составляли западные епархии Киевской митрополии. Польская автокефалия была не чем иным, как анонсом украинской автокефалии, которая неизбежно должна была последовать за освобождением всей территории Украины от тоталитарной оккупации.

Процесс этого освобождения после 1991 года занял в Украине долгих 23 года, но в 2014 году стал необратимым, а значит, необратимой стала и автокефалия Украинской церкви. Если бы патриарх Кирилл обладал стратегическим видением, а Кремль не был настроен на крайние формы международной изоляции России, РПЦ могла бы захватить этот тренд, сыграть на опережение и сама предоставить автокефалию Украинской церкви. Но косность несменяемой “элиты” и имперский снобизм помешали ей этой сделать. Поэтому она теперь теряет все.

Со вчерашнего дня в Киеве официально действует “ставропигия” Константинопольского патриархата. Этот экзотический греческий термин на русский переводят по-разному – в частности, как “патриаршее подворье”. Древний храм Спаса на Берестове, расположенный прямо у стен Киево-Печерской лавры, станет теперь официальным представительством Константинопольского патриархата, где будут служить его экзархи – архиепископ Даниил и епископ Иларион, – назначенные еще 7 сентября. На нынешнем этапе их деятельность в Киеве сосредоточится на созыве общего

собора епископов трех главных в стране православных юрисдикций – Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской автокефальной Церкви (УАПЦ) и Московского патриархата (УПЦ МП), от которого, впрочем, на нынешнем этапе ожидается совсем немногочисленное представительство.

Этот общий собор конституирует единую автокефальную Церковь Украины и изберет ее канонического предстоятеля, которым скорее всего станет 89-летний патриарх Филарет (Денисенко). Вчерашнее решение Константинопольского синода стало его личным триумфом, так что теперь украинские СМИ сравнивают его с Махатмой Ганди и Нельсоном Манделой. Долгих 26 лет Филарет, бывший одно время местоблюстителем Московского патриаршего престола, терпел от своих собратьев в РПЦ насмешки и поношения, получил от них даже анафему, но не сошел со своего пути к независимости Украинской церкви. И вот, на склоне его земной жизни, Бог увенчал его терпение признанием и официальным снятием анафемы. Поистине эпический сюжет в духе православной агиографии!

Московская патриархия скажет свое ответное слово на своем синоде в Минске 15 октября. Слово это скорее всего будет истерическим. Лишившись международной поддержки, полностью подчинившись изоляционизму Кремля, РПЦ не может предложить православному миру какой-либо конструктивной альтернативы, а может лишь встать в позу горделивого превосходства и пойти по пути автаркии. В ближайшей исторической перспективе такая линия поведения РПЦ открывает возможности для провозглашения автокефалии Белорусской церкви и для распространения юрисдикции Константинополя на территорию самой России, где у православных верующих наконец появится реальный выход из канонического рабства корпорации Путина-Гундяева. Итак, распад империи начинается с церкви?

Автор – главный редактор портала Credo.Press