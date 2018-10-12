Пятница, 12 октября 2018

Вахитовский райсуд Казани арестован на срок до 21 ноября Эдуарда Низамова, Ильдара Ахметзянова и Раиса Гимадеева, которых ФСБ объявила лидерами действующих в России структур “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает “Интерфакс-Поволжье”.

Всем троим вменена часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая от 15 лет до пожизненного срока. Как утверждается, 41-летний уроженец Альметьевска, житель Казани Низамов был лидером всего российского отделения “Хизб ут-тахрир”. Ровеснику Низамова Ахметзянову, задержанному в Чистополе, инкриминируется руководство татарским крылом международной исламской партии. Относительно 48-летнего жителя Набережных Челнов Гимадеева “Татар-информ” пишет, что он “один из лидеров региональной ячейки” партии.

Относительно Ахметзянова это агентство прямо указало, что ему грозит пожизненный срок. Хотя такую санкцию часть 1 статьи 205.5 кодекса предусматривает уже с мая 2014 года, до сих пор, насколько известно, прокремлевские СМИ не упоминали ее в сообщениях об арестах фигурантов дел “Хизб ут-тахрир”. Возможно, ФСБ дала понять, что по нынешнему делу будут вынесены приговоры именно к пожизненному заключению.

Никто из троих фигурантов вину не признает. Так, Низамов на слушаниях заявил: “Когда мне разъясняли суть преступления, в котором меня обвиняют, в качестве основания было наличие вещей в моем доме. Но в момент задержания, в 2 часа 10 октября, никакого обыска не было. Меня обвиняют в том, что я проводил встречи на заседании, на котором я никогда не присутствовал”.

Ильдар Ахметзянов в суде. Фото: tatar-inform.ru

Гимадеев в комментарии “Татар-информу” подчеркнул, что литература “Хизб ут-тахрир”, которую он изучает с 2006 года, не несет никакой угрозы ни обществу, ни конституционному строю. “Это всего лишь мирное проповедование ислама, – пояснил он. – Да, я знал, что эта литература запрещена, но я ведь не распространял ее, а занимался чтением и обсуждением. Меня интересуют и другие виды групп”.

Как пропаганда, заметил Гимадеев, было расценено именно обсуждение прочитанного.

Раис Гимадеев в суде. Фото: tatar-inform.ru

О задержаниях по делу ФСБ объявила в четверг. В сообщении не было почти никакой конкретики, а те факты, которые спецслужба все же сочла нужным изложить, оказались приведены с искажением. В частности, заявлялось, что задержанные уже отправлены в СИЗО, хотя суды прошли только теперь, в пятницу.

Облавы ФСБ проводила совместно с полицией и Росгвардией. Заявлялось, что при обысках в числе прочего изъята “документация, содержащая указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе”.

Целью фигурантов спецслужба назвала создание всемирного халифата путем “свержения законной власти, в том числе террористическими методами”. Помимо прочего, заявила ФСБ, арестованные вербовали мусульман в боевые подразделения “Хизб ут-тахрир” на Ближнем Востоке.

При этом общеизвестно, что “Хизб ут-тахрир” действует исключительно политическими методами, не участвуя в войнах и не занимаясь террором. Россия – единственная страна, в которой эта международная исламская партия объявлена террористической структурой. В некоторых странах Средней Азии активистов “Хизб ут-тахрир” также преследуют, но по обвинениям, не связанным с терроризмом. В Германии публичная деятельность организации запрещена за непризнание Израиля, однако члены ее преследованиям не подвергаются. В остальных странах Европы, так же как и в Америке, организация действует легально. Это касается и Украины – в Крыму до его аннексии Россией также существовали легальные ячейки “Хизб ут-тахрир”.

Между тем в России, а после аннексии – и в Крыму за последние 10 с лишним лет сфабрикованы уже десятки дел против действительных или мнимых активистов “Хизб ут-тахрир”. Приговоры по этим делам год от года выносятся все более суровые. Максимальные на сегодня сроки получили фигуранты уфимского “дела 21″. Десятерым из них 30 июля нынешнего года дали от 20 лет строгого режима. Наибольший срок – 24 года – получил 27-летний Ринат Нурлыгаянов.