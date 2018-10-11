Четверг, 11 октября 2018

Суд в Турции освободил американского проповедника Эндрю Брансона, обвинявшегося в сотрудничестве с движением Фетхуллаха Гюлена, которое признано в стране террористической организацией. Как сообщает Би-Би-Си, Брансона приговорили к трем годам тюремного заключения – этот срок он уже отбыл за время следствия.

Брансону также инкриминировался шпионаж – по этому обвинению суд его оправдал. Суд отменил домашний арест американца и разрешил ему выехать из Турции.

По сведениям Reuters, Брансон собирается вернуться на родину на американском военном самолете. Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что американец “скоро будет дома”.

Ранее Анкара увязывала освобождение Брансона с выдачей Вашингтоном Гюлена, живущего в США.

Брансон работал в Турции более 20 лет. Его арестовали в Измире в октябре 2016 года после неудавшегося военного переворота. Год спустя американцу предъявили обвинения в пособничестве перевороту. Ему грозило до 35 лет заключения.

25 июля турецкий суд постановил перевести пастора из тюрьмы под домашний арест по состоянию здоровья.

Арест Брансона привел к резкому ухудшению американо-турецких отношений. Трамп из-за преследования американца в соответствии с “законом Магнитского” ввел персональные санкции против двух турецких министров – глав МВД и Минюста Сулеймана Сойлу и Абдулхамита Гюля.

Кроме того, в августе Трамп объявил о повышении до 20 процентов тарифов на импорт алюминия из Турции и до 50 процентов – на импорт турецкой стали. Это привело к резкому падению курса турецкой лиры. В ответ Эрдоган призвал своих сограждан скупать национальную валюту. Турецкий президент грозился “распрощаться” с США и найти новых союзников.

1 октября Эрдоган заявил, что надеется на пересмотр Вашингтоном позиции в отношении Анкары и развитие американо-турецких отношений “в духе стратегического партнерства”.