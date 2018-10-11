Четверг, 11 октября 2018

Бывший гендиректор РЖД Владимир Якунин намерен подать в суд на “Новую газету” из-за статьи об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщает РБК со ссылкой на представителя Якунина Григория Левченко. Под руководством Шишкиной проводилось расследование о махинациях при продаже билетов на поезда.

По словам Левченко, гражданский иск о защите чести и достоинства будет подан против газеты, если издание не принесет извинения за публикацию, которая, по мнению представителя Якунина, “находится за красной чертой”. Левченко утверждает, что при подготовке статьи ее автор Ирек Муртазин и редакция газеты не связывались с Якуниным, членами его семьи либо их представителями.

Левченко написал в Фейсбуке, что статья о Шишкиной якобы “содержит утверждения, порочащие честь, достоинство и доброе имя Владимира Ивановича Якунина, а также членов его семьи, чем наносит непоправимый репутационный ущерб”, а попытка связать фамилию Якунина с гибелью следователя “вызывает особое возмущение”.

В свою очередь главный редактор “Новой” Сергей Кожеуров заявил, что не считает обоснованными претензии Якунина. “Я не помню, чтобы были какие-то предупреждения РЖД или семьи Якунина – это, мне кажется, немножко преувеличение. И мне не очень понятно, в чем причина такой реакции и в чем заключается “переход красной черты”. Я не вижу никакой обоснованности, честь и достоинство могли бы быть затронуты распространением недостоверных сведений, обвинений в уголовных преступлениях – ничего этого в публикации нет”, – подчеркнул Кожеуров.

В статье Муртазина “Особо важное убийство. Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД”, вышедшей в пятницу, убийство старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте УМВД по Центральному федеральному округу Шишкиной связывается с расследованием махинаций при онлайн-продаже железнодорожных билетов, которым занимался ее непосредственный подчиненный – следователь управления на транспорте Андрей Степанов.

ФБК еще в апреле 2014 года сообщил, что конечный бенефициар доходов от продажи РЖД электронных билетов – сын Якунина Андрей, получающий эти средства через кипрский офшор. В феврале 2016-го МВД начало по факту расследования ФБК доследственную проверку. Она активизировалась после ареста в сентябре того же года по обвинению в получении взяток полковника МВД Дмитрия Захарченко; у офицера членов и его семьи изъяли валюту на 9 миллиардов в рублевом эквиваленте и 13 квартир. Как утверждается, ФСБ вышла на Захарченко в ходе поиска денег, выведенных из РЖД.

Ранее Шишкиной угрожали, в январе нынешнего года ей сожгли машину. Однако следователю отказались предоставить государственную охрану. “В ходе расследования роли Владимира Якунина и его сына Андрея в выводе средств РЖД при помощи системы продажи электронных билетов в распоряжении подполковника Шишкиной могли оказаться “взрывоопасные” документы и информация. Тогда-то и последовали угрозы и поджог автомобиля. Когда угрозы не дали результата, по-видимому, и было принято решение ликвидировать несговорчивого следователя”, – говорится в публикации “Новой”.

Шишкину застрелили 10 октября около 7 утра в подмосковном Красногорске во дворе ее дома, когда она направлялась на работу. Неизвестный один раз выстрелил ей в шею. По факту преступления возбуждено дело по статье 317 УК (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа; от 12 до 20 лет, пожизненный срок или смертная казнь), его расследует центральный аппарат СКР. По сведениям “Новой”, ФСБ изъяла рапорты об угрозах в адрес Шишкиной, которые она подавала летом нынешнего года.