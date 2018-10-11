Четверг, 11 октября 2018

Представители “ингушского народа” – участников акции в Магасе против передачи земель республики Чечне – встретились с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. Об этом сообщается в телеграм-канале “Ингушетия_2018″.

Участники протеста передали Пескову видеозапись и фотографии акции в Магасе, а также пятничной молитвы протестующих.

“Удивленный количеством людей, Песков заявил, что Евкуров докладывал всего лишь о нескольких сотнях подкупленной кучки. Больше, добавил он, Евкурову не удастся вводить президента страны в заблуждение”, – говорится в публикации.

Между тем бессрочная акция в Магасе продолжается. Как сообщает “Кавказский узел”, в пятницу оргкомитет митинга призвал Владимира Путина отменить соглашение о демаркации чечено-ингушской границы.

В понедельник Песков отказался изложить позицию Кремля по чечено-ингушскому соглашению, сославшись на то, что этот вопрос находится в компетенции самих регионов.

Между тем организаторы акции подали заявку на ее продление – правительство Ингушетии на прошлой неделе согласовало проведение митинга до 15 октября.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в пятницу заявил, что власти не готовы к силовому разгону протеста и будут “до последнего держаться”, поскольку силовое решение “ничего не даст”. Он поблагодарил федеральный центр и лично полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова за отказ от подавления протеста.

В четверг стало известно, что жители Ингушетии подали в республиканские суды три административных иска, оспаривающих соглашение с Чечней.

Депутаты Народного собрания (парламента) республики уже несколько раз пробовали собраться на заседание, чтобы отменить соглшение, но каждый раз им не удавалось собрать кворум – как утверждалось, не приходить на заседания от парламентариев требовал Евкуров.

В опубликованном в пятницу интервью РБК Евкуров заявил, что подписание соглашения “произошло стихийно”. “Ни я, ни Рамзан (Кадыров, глава Чечни. – Ред.) об этом даже не мыслили”, – заверил он. По мнению Евкурова, доводить информацию о подписании договора до всего населения республики “не было необходимости” – достаточно было обсудить его с депутатами.

В четверг лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев сообщил, что против двоих из числа организаторов митинга в Магасе – Малсага Ужахова и Мусы Мальсагова – возбуждены дела по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), предусматривающей до года исправработ. Региональное МВД объявило об открытии дел еще 2 октября, до начала нынешних протестов, однако имена подозреваемых тогда не уточнялись. Заявлялось, что дела заведены по фактам публикаций в интернете.

По договору с Чечней Ингушетия теряет в 26 раз больше земель, чем получает взамен.