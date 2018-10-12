Пятница, 12 октября 2018

Минприроды готовит проект указа о создании государственной управляющей компании, которая займется утилизацией мусора. Об этом сообщает РБК.

О планах образовать госкомпанию 6 августа заявлял глава министерства Дмитрий Кобылкин. Такую меру, пояснил он, предполагается принять в рамках нацпроекта “Экология”. Учредителем компании должно выступить правительство.

По словам одного из собеседников РБК, госкомпания станет главным распорядителем средств, поступающих в бюджет от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен экологическим налогом.

Как сообщили изданию в Минприроды, предполагается, что компания сможет приобретать активы и участвовать в отраслевых инвестпроектах. Из федерального бюджета помимо поступлений от экологического сбора новой структуре будут перечисляться средства нацпроекта “Экология” и целевые субсидии.

Владелец фирмы – оператора переработки мусора “Хартия” Игорь Чайка (младший сын генпрокурора Юрия Чайки) в комментарии РБК охарактеризовал план Минприроды как “важный и своевременный”.

Нацпроект “Экология” реализуется в рамках нового майского указа Владимира Путина. На его финансирование в 2019-2024 годах предполагается выделить 4 триллиона рублей, в том числе около 700 миллиардов из федерального бюджета и 300 миллиардов – из региональных.

Сейчас в стране на переработку направляется лишь 7 процентов мусора. К 2024 году согласно нацпроекту это значение должно составить 60 процентов.

Ранее в Минпромторге заявляли, что создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций в размере примерно 5 триллионов рублей.