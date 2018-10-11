Четверг, 11 октября 2018

Первомайский райсуд Кирова арестовал на 2 месяца по делу об экстремизме пятерых местных жителей – свидетелей Иеговы, сообщает 7×7 со ссылкой на правозащитника Евгения Кокоулина, присутствовавшего на заседании по избранию им меры пресечения.

Судя по тому, что упоминается заседание в единственном числе, дело об аресте всех обвиняемых рассмотрели за одни слушания, тогда как УПК предписывает рассматривать вопрос об аресте каждого фигуранта дела по отдельности.

Арестованные отправлены в кировский СИЗО-2.

Как уточняет центр “Сова” со ссылкой на сообщение свидетелей Иеговы, по делу проходят 50-летний живущий в России гражданин Польши Анджей Онищук, 65-летний Владимир Коробейников, 25-летний Андрей Суворков, 40-летний Евгений Суворков (родственники это или однофамильцы – неясно) и 44-летний Максим Халтурин.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет), фигурантам предъявлены обвинения.

По словам Кокоулина, суд и следствие заявили, что проинформировали польское консульство об аресте Онищука. Тем не менее консул страны на слушания не пришел.

Онищук стал вторым иностранцем, арестованным в России за связь с иеговистами. В Орле по местному делу свидетелей Иеговы арестован подданный Дании Деннис Кристенсен.

На суде выяснилось, что две гранаты и мина, изъятые в ходе одного из обысков по делу, проходившего у пенсионера Владимира Богомолова, принадлежат ему, а не иеговистам. Как уточняется на сайте “Свидетели Иеговы в России”, у пенсионера изъяли ржавые заведомо непригодные взрывные устройства времен войны – Богомолов коллекционирует предметы времен Второй мировой, а в прошлом был участником движения поисковиков.

По сведениям “Свидетелей Иеговы в России”, иеговисткой является 69-летняя жена Богомолова; между тем в публикации 7×7 говорится, что пенсионер – родственник одного из арестованных, а среди них нет женщин.

По факту обнаружения мины и гранат возбуждено еще одно дело по статье 222 УК (незаконное хранение боеприпасов), оно выделено в отдельное производство. Проходит ли по нему Богомолов, не уточняется.

По словам Кокоулина, по делу кировских иеговистов прошли новые обыски еще у шести человек – когда именно, он не уточнил.

Кировское управление СКР отчиталось о возбуждении дела иеговистов во вторник. Оно было открыто 1-м отделом по расследованию особо важных дел управления на основании материалов ЦПЭ. В ходе обысков помимо мины и гранат силовики изъяли “экстремистскую” литературу и электронные носители информации.

Эпизоды дела датированы 16 августа 2017 – 29 сентября 2018 года. Как утверждается, обвиняемые “с соблюдением мер конспирации” проводили в Кировской области собрания верующих “с соблюдением характерных для данного объединения действий, выражавшихся в совместном пении библейских песен, совершенствовании навыков осуществления миссионерской деятельности, изучении религиозной литературы, так называемого “Священного писания” (библии), входящего в Федеральный список экстремистских материалов” (орфография оригинала. – Ред.).

Кроме того, заявляет СКР, фигуранты собрали у верующих в Кирове больше 500 тысяч рублей на оплату аренды помещений для проведения собраний, покупку и обслуживание компьютеров и для перечисления руководителям Управленческого центра свидетелей Иеговы в России.