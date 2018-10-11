Четверг, 11 октября 2018

Турецкие власти сообщили Вашингтону, что обладают аудио- и видеозаписями, доказывающими убийство саудовского журналиста-политэмигранта Джамаля Хашукджи в консульстве его страны в Стамбуле. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных турецких и американских должностных лиц.

По словам источника газеты, имеющаяся у турецких властей аудиозапись позволяет понять, что происходило внутри консульства, после того как Хашукджи туда зашел. “Вы можете услышать его голос и голоса людей, говорящих по-арабски, – рассказал собеседник WP. – Вы можете услышать, как его допрашивали, пытали, а затем убили”. Как сообщил другой источник, на аудиозаписи слышно, как журналиста избивают.

Остается неясным, знакомилась ли с аудио- и видеозаписями американская сторона, – известно лишь, что представители Анкары “описали” партнерам из США их содержание. По сведениям WP, Анкара отказалась публиковать эти записи, опасаясь обвинений в слежке за иностранцами.

Газета опубликовала видео, включающее отрывки записей с камер видеонаблюдения в Стамбуле и фотографии, – на них запечатлены передвижения прилетевших в Стамбул саудовских силовиков, которые предположительно убили Хашукджи.

По данным турецкого следствия, 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе офицеры спецслужб и разведки, прилетели в Стамбул 2 октября, в день исчезновения Хашукджи. Следствие полагает, что в консульстве после убийства его тело расчленили медицинской пилой. Затем саудовские силовики на шести машинах с дипломатическими номерами отправились к дому консула, расположенному в 200 метрах от дипмиссии. Предположительно они вывезли останки журналиста и закопали их в саду возле дома. 2 октября всем работникам консульства дали выходной. Предполагаемые участники расправы улетели в Саудовскую Аравию вечером того же дня, хотя у них были на три дня забронированы номера в отелях.

Согласно отчетам, которые американская разведка получила еще до исчезновения Хашукджи, саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд поручил организовать похищение журналиста: схватить его в консульстве и переправить на родину.

Хашукджи, критиковавший власти Саудовской Аравии, посвящал свои публикации в том числе наследному принцу. Мохаммед ибн Салман аль-Сауд имеет в королевстве репутацию реформатора и стал ключевым партнером в переговорах с Джаредом Кушнером – зятем и советником президента США Дональда Трампа.

Во вторник Трамп назвал возможное убийство Хашукджи “ужасным”. По словам американского президента, Вашингтон сотрудничает с Анкарой и Эр-Риядом, чтобы понять, что произошло. По словам Трампа, он “склонен сомневаться”, что в результате расследования американские власти будут “приятно удивлены”.

Сенатор Бен Кардин, один из авторов “закона Магнитского”, выразил надежду, что Трамп введет санкции против Саудовской Аравии в соответствии с актом, если выяснится, что власти страны причастны к убийству Хашукджи.

О возможном убийстве Хашукджи стало известно 7 октября. В 13 часов он зашел в консульство, чтобы получить документ о разводе, – журналист собирался жениться на гражданке Турции. Невеста ждала его снаружи. Он оставил ей телефон и попросил поднять тревогу, если не вернется через четыре часа. Больше его никто не видел.

Хашукджи – один из самых известных саудовских диссидентов. С прошлого года он живет в Вашингтоне и выступает как публицист в американской прессе, жестко критикуя саудовский режим. “Я оставил свой дом, семью и работу, и я возвышаю свой голос. Поступить иначе означало бы предать тех, кто томится в тюрьмах. Я имею возможность говорить – в отличие от многих”, – писал он в сентябре прошлого года.