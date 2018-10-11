Четверг, 11 октября 2018

Глава Башкирии Рустэм Хамитов направил Владимиру Путину заявление об отставке. Об этом чиновник сообщил в своем обращении к жителям региона, которое опубликовано на его сайте.

“Причина в следующем: я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность, – пояснил Хамитов. – По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности”.

“Почему решение об отставке принято мной сейчас, а не весной? – продолжил чиновник. – Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам”.

Вечером Путин назначил на пост и.о. главы Башкирии 54-летнего Радия Хабирова. В 2003-2008 годах Хабиров был начальником администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова. В 2008-м работал в управлении внутренней политики администрации президента России директором департамента по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями. В 2009-2016-м – замначальника управления внутренней политики с теми же обязанностями – кремлевского куратора Госдумы и Совфеда. С января прошлого года – и.о. мэра, а с марта – мэр московского пригорода Красногорска.

Хамитову 64 года. При коммунистическом режиме он работал инженером; в 1990-м стал депутатом Верховного совета Башкирии. С середины 1990-х занимал в регионе министерские посты. В 1999 году стал начальником департамента федерального МЧС. В 2000-2003 работал в полпредстве Путина в Приволжском федеральном округе, затем – в структурах Министерства по налогам и сборам и Минприроды. В 2009-м стал зампредом правления “Русгидро”.

В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев назначил Хамитова президентом Башкирии. В этой должности чиновник сменил первого президента Рахимова, возглавлявшего регион с 1993-го (с учетом работы в должности председателя Верховного совета – с 1990-го). В 2014 году Хамитова объявили победителем всенародных выборов президента региона; с 2015-го во исполнение федерального закона его должность была переименована в главу Башкирии.

Член высшего совета “Единой России”.

В Башкирии работа Хамитова вызывала недовольство. Оппозиционеры проводили митинги за его отставку.

Ранее в четверг об отставках объявили губернаторы Забайкальского края Наталья Жданова и Курской области Александр Михайлов.

Нынешней осенью, как и прошедшей, Путин проводит масштабную замену глав регионов. Постов уже лишились губернаторы Астраханской области Александр Жилкин, Курганской – Алексей Кокорин, Липецкой – Олег Королев и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, а также скандально провалившиеся на сентябрьских выборах и.о. губернатора Приморья Андрей Тарасенко и и.о. главы Хакасии Виктор Зимин. 3 октября в отставку был отправлен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.