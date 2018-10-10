Среда, 10 октября 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил блогеру “Крымской солидарности” Нариману Мемедеминову, арестованному по делу о терроризме, срок содержания в СИЗО еще на два месяца, то есть до 15 декабря. Об этом сообщают “Крым.Реалии”, не уточняя имени судьи.

Как передают коллеги активиста, для проведения слушаний был выделен очень маленький зал и значительная часть публики на заседание не попала. В частности, в зал не допустили жену политзека Лемару Мемедеминову, а его мать смогла попасть на заседание только после перерыва.

После второго перерыва в зале появились свободные места, однако занять их публике, ожидавшей снаружи, не позволили.

Мемедеминов заявил судье отвод, указав, что она демонстрирует предвзятое отношение к нему. Судья взять отвод отказалась. Тогда политзек ходатайствовал о проведении слушаний без его участия; ходатайство было проигнорировано. После этого он бойкотировал слушания, не отвечая ни на один вопрос судьи.

Мемедеминову 35 лет, он житель села Холмовка (Заланкёй) под Бахчисараем. Блогер был задержан 22 марта после обыска у него в доме. На другой день Мемедеминова отправили в СИЗО.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Активисту вменена часть 2 статьи 205.2 российского УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание через интернет), предусматривающая от 5 до 7 лет колонии. Поводом к возбуждению дела стала, как утверждается, публикация Мемедеминовым в 2013-2014 годах на YouTube неких видео. Таким образом, по крайней мере часть публикаций относится ко времени до аннексии Крыма.

Дома у политзека остались трое детей.

Мемедеминов – не единственный активист “Крымской солидарности”, подвергшийся уголовному преследованию со стороны оккупантов. Членами движения являются большинство из восьми арестованных по второму бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир”. 10 августа дело об экстремизме было открыто против активистки Гульсум Алиевой.