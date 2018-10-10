Среда, 10 октября 2018

Священный синод Вселенского патриархата вывел Украинскую православную церковь из подчинения РПЦ. Об этом сообщается на сайте патриархата.

Принятым решением отменяется юридическое обязательство синодального письма 1686 года, “выданного по обстоятельствам того времени”, которое наделяло московского патриарха правом назначать киевского митрополита.

Наряду с этим сессия Синода, проходившая 9-11 октября под председательством патриарха Варфоломея, подтвердила ранее принятое решение о том, что Константинополь приступает к предоставлению УПЦ автокефалии.

Еще одним решением сессии стало немедленно восстановить ставропигию Вселенского патриарха (открыть монастырь, подчиненный непосредственно патриарху) в Киеве “как одну из многочисленных ставропигий на Украине, которые там всегда существовали”.

В сообщении патриархата подтверждается ранее появившаяся неофициальная информация о признании канонического достоинства предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета (Денисенко) и первоиерарха Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария (Малетича). Отмечается, что эти архиереи и их последователи “оказались в расколе не по догматическим причинам”. Таким образом, УПЦ КП и УАПЦ восстановлены в каноническом общении.

В заключение Синод обратился “ко всем сторонам, вовлеченным в процесс”, с призывом “избегать захвата церквей, монастырей и других объектов, а также любых иных акта насилия и мести, с тем чтобы мир и любовь Христовы могли восторжествовать”.

Как поясняет “Укринформ”, после принятых решений Константинополя в Киеве должен пройти собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также части клириков УПЦ Московского патриархата, также поддержавших просьбу о томосе. Задача собора – объединение церквей в одну и избрание ее первоиерарха. После этого патриарх Варфоломей вручит вновь избранному предстоятелю украинской поместной церкви томос об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко, который лично занимался вопросом предоставления православной церкви страны автокефалии, так прокомментировал решение Константинополя: “Это – великая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмою”.

Получение украинской церковью автокефалии Порошенко назвал “вопросом всей мировой геополитики”. “Это – падение Третьего Рима как старейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство”, – подчеркнул президент.

“Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины, – также заметил он. – Империя утрачивает один из последних рычагов влияния на свою бывшую колонию”.

Порошенко гарантировал, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться прихожанином Московского патриархата. В то же время он пообещал защиту тем клирикам УПЦ МП и их прихожанам, которые перейдут в автокефальную украинскую церковь.

“Как только где-то увидите людей, призывающих взять силой лавру, монастырь или храм, знайте: это – московская агентура, – также отметил президент. – Потому что цель Кремля – разжечь на Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и не план украинского государства”.

Между тем председатель отдела Московской патриархии по взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда охарактеризовал решение Вселенского патриархата как “беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя”. “Иначе, – пояснил функционер, – нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от церкви (патриархом Филаретом; анафему с него, наложенную РПЦ в 1997 году, Вселенский патриархат своим нынешним решением снял. – Ред.)”.

Как отреагировать на нынешний шаг Константинополя, добавил Легойда, будет решено на ближайшем заседании Синода РПЦ, которое должно пройти 15 октября в Минске.

Несколько ранее Интерфакс передал, что священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла, пообещал Вселенскому патриархату ответ, который “будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась”. Одной из мер, заявил Волков, станет разрыв евхаристического общения с Константинополем.

В свою очередь, начальник пресс-службы УПЦ Московского патриархата Василий Анисимов в комментарии РИА “Новости” не исключил, что Вселенского патриарха Варфоломея предадут анафеме. “Они же (константинопольские патриархи. – Ред.) впадали не один раз в ересь, – заметил функционер. – Патриарх не обладает статусом безгрешности”.