Среда, 10 октября 2018

В Пензе суды на месяц продлили аресты пятерым фигурантам местного дела “Сети” – Дмитрию Пчелинцеву, Арману Сагынбаеву, Андрею Чернову, Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову. О слушаниях, прошедших в среду, сообщается на сайте кампании в поддержку политзеков.

Первым троим аресты, в соответствии со статьей 109 УПК, продлевал облсуд, срок их содержания под стражей с учетом нового продления ареста превышает год. Где проходили суды по продлению арестов Кулькову и Иванкину, задержанным в июле, не уточняется – поскольку этот вопрос находится в компетении районного суда, слушания должны были проводиться в Ленинском райсуде Пензы, где им ранее продлялись аресты.

“Поддержать ребят пришли товарищи и родственники. На суде ребята были бодры, шутили, общались с родственниками. Судебное заседание снова прошло закрытым, несмотря на то что адвокаты и сами фигуранты ходатайствовали против закрытия, поскольку слушание не содержит никакой следственной тайны”, – указывают в группе поддержки политзеков, не уточняя, в какой именно суд пришли сторонники арестованных антифашистов.

В публикации говорится, что политзекам продлили аресты “для ознакомления с делом до 18 января” – значит ли это, что срок ознакомления обвиняемых и их адвокатом с делом также ограничен 18-м января – неясно.

18 октября истекает срок ареста у еще двоих фигурантов пензенского дела “Сети” – Василия Куксова и Ильи Шакурского. Сведений о продлении им сроков содержания в СИЗО пока нет.

ФСБ завершила следствие по пензенскому делу вымышленной анархистской террористической организации и предъявила обвинения в окончательной редакции его фигурантам в сентябре. Шакурскому и Пчелинцеву инкриминированы часть 1 статьи 205.4 УК (организация деятельности террористического сообщества), предусматривающая от 15 до 20 лет колонии или пожизненный срок, остальным – Сагынбаеву, Чернову, Иванкину, Кулькову, а также Егору Зорину – часть 2 той же статьи, по которой им грозит от 5 до 10 лет.

В середине июня стало известно.что с делом “Сети” в одно производство объединены дело о поджоге военкомата, а тажке два дела о наркотиках. Фигурантом одного из “наркотических” дел является Зорин; при этом статья, вмененная ему, предусматривает до 10 лет.

Волна арестов по пензенскому делу прошла осенью минувшего года. В октябре в СИЗО отправили Шакурского, Куксова и Пчелинцева, а также Егора Зорина. В начале ноября были арестованы Чернов и петербуржец Сагынбаев, схваченный в своем городе и доставленный в Пензу. В начале июля нынешнего года в СИЗО попали Кульков и Иванкин, ранее находившиеся в бегах. Сообщалось, что оба эмигрировали, однако задержали их в Москве. Зорин первым дал показания с оговором остальных фигурантов и еще до Нового года единственный из обвиняемых без переведен из СИЗО под домашний арест.

Еще один фигурант – Алексей Полтавец – живет в эмиграции в Киеве. Он обвинен по делу заочно. Подругу эмигранта Викторию Фролову схватили, когда она на некоторое время приехала с Украины в Россию повидать родителей. После угроз следователя ФСБ Василия Токарева она оговорила всех фигурантов, кроме Полтавца.

После задержаний все фигуранты подвергались избиениям, некоторые – также пыткам током, а Пчелинцев – еще и подвешиванием вниз головой. Вину с самого начала последовательно отрицал только Куксов; прочие оговорили как себя, так и других обвиняемых. В дальнейшем, однако, все, кроме Зорина, признательные показания дезавуировали.

Виктор Филинков, арестованный по петербургскому делу “Сети”, в июне сообщал, что ряд арестованных по пензенскому делу дал показания и против него.

В начале июля Пчелинцева вывозили в Петербург на очную ставку с другим фигурантом фабрикуемого там дела – признавшим вину и подавшим ходатайство о сделке с прокуратурой Игорем Шишкиным.

Между тем Филинков, Шишкин и третий обвиняемый по петербургскому делу, Юлий Бояршинов, в конце августа после месячного этапа были доставлены в пензенский СИЗО-1 на некие следственные действия. 10 октября стало известно, что Бояршинова и Шишкина вернули в Петербург; Филинкова из Пензы перевезли в Нижний Новгород, пока он остается там в СИЗО-1.

10 сентября было распространено совместное обращение девяти обвиняемых по пензенскому и петербургскому делам “Сети” – всех, кроме Зорина и Шишкина, – в котором политзеки заявили о непризнании вины. Обращение составили родители арестованных, основываясь на заявлениях своих детей.