Четверг, 11 октября 2018

На пуски ракеты-носителя типа “Союз-ФГ” после произошедшей в четверг аварии с экипажем МКС в целях безопасности наложен запрет до окончания расследования инцидента, на которое отведено около месяца. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Ближайший пуск ракеты планировался 31 октября. “Союз” должен был доставить на орбиту космический грузовик “Прогресс МС-10″. Теперь старт, по данным издания, перенесен на первую половину декабря.

Авария в четверг, как рассказали двое источников “Коммерсанта”, произошла из-за того, что один из четырех боковых блоков первой ступени ракеты не отделился. Причин этого могло быть три. Первая – отказ пирозамка бокового блока, вторая – механическая повреждение его крепления, третья – проблемы с автоматикой, не давшей сигнал на отделение блока. Третью причину называют маловероятной.

В ходе расследования будет поднята документация в самарском ракетно-космическом центре “Прогресс”, где в апреле 2016 года и изготовили ракету.

Вице-премьер Юрий Борисов заверил, что все результаты расследования “Роскосмос” будет направлять в NASA. “Мы не будем скрывать (данные. – Ред.) о причинах, это не принято в такой ситуации”, – заметил он.

Как передавал Интерфакс, по факту аварии СКР открыл дело по части 1 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба), предусматривающей до трех лет колонии.

Авария произошла в четверг днем (по московскому времени – незадолго до полудня) на космодроме Байконур в Казахстане. На борту космического корабля находились двое космонавтов: россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. При аварии сработал парашют; капсула с Овчининым и Хейгом приземлилась. Космонавты не пострадали.