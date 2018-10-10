Среда, 10 октября 2018

На космодроме Байконур в Казахстане произошла авария при старте ракеты-носителя “Союз-МС10″ с новым экипажем МКС – американцем Ником Хейгом и россиянином Алексеем Овчининым. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Экипаж “Союза-МС10″ аварийно приземлился в Казахстане. Оба космонавта живы, состояние их здоровья не вызывает опасений.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, при запуске ракеты из-за плохого крепления один из блоков второй ступени мог зацепить центральный блок – это спровоцировало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, а затем сработал аварийный парашют.

Сотрудничество “Роскосмоса” и NASA осложнилось после утечки воздуха на МКС, произошедшей 30 августа. По данным “Коммерсанта”, в госкорпорации обвиняют в аварии американских космонавтов: они якобы хотели спровоцировать эвакуацию со станции, чтобы скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.