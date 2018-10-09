Вторник, 9 октября 2018

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии 15 человек, которые прибыли в Стамбул из Саудовской Аравии в день исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Газета считает, что эта группа связана с его похищением. Подобную версию ранее уже выдвигали некоторые турецкие СМИ, однако никаких официальных заключений о судьбе журналиста пока нет.

Снимки, по всей видимости, сделаны в аэропорту на паспортном контроле и в гостинице при заселении. Газета публикует имена и годы рождения этих лиц. Пятеро из них прибыли в Стамбул регулярными рейсами, остальные – на двух бизнес-джетах Gulfstream IV с бортовыми номерами HZ SK1 и HZ SK2. Эти самолеты принадлежат расположенной в Эр-Рияде частной чартерной компанией Sky Prime Aviation Services.

В общей сложности эти люди провели в Стамбуле менее суток, остановились в двух гостиницах, и большая их часть покинула территорию республики на частных самолетах. Несколько человек воспользовались регулярными рейсами.

Телеканал Habertürk сообщает, что одним из причастных к исчезновению журналиста мог быть сотрудник отдела судмедэкспертизы департамента общей безопасности МВД Саудовской Аравии Мухаммед ат-Тубайджи, однако версия о его участии в каких-либо действия по сокрытию улик пока не получила официальных подтверждений или опровержений. По данным телеканала NTV, ат-Тубайджи является экспертом-криминалистом и занимается обучением специалистов по осмотру мест преступления.

Haberturk продемонстрировал кадры видеозаписей с камер наблюдения, на которых видно, как в день приезда Хашогги в консульство туда въехали несколько черных автомобилей, предположительно, с прибывшими 15 саудовцами, а также микроавтобус. Все транспортные средства были с дипломатическими номерами. Спустя некоторое время часть машин покинула диппредставительство, а микроавтобус поехал к резиденции генконсула и припарковался в крытом гараже, где простоял некоторое время.

По данным источника в американской администрации, на который ссылается The New York Times, турецкие следователи пришли к выводу, что Хашогги был мертв уже через два часа после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии. Решение об убийстве принималось высшим руководством королевства, а в составе спецгруппы, направленной на это задание, был патологоанатом, расчленивший тело убитого с помощью электропилы, передает NEWSru.co.il.

В то же время неясно, на основании каких улик турецкие следователи пришли к подобному выводу. Также примечательно, что информация не сообщается официально, а передается источником, сохраняющим анонимность. Не исключено, что цель этого – позволить Саудовской Аравии сохранить лицо и не допустить осложнения отношений между королевством и Турцией.

The Guardian сообщает, что власти Турции объявили в розыск черный фургон, в котором предположительно могут находиться останки журналиста. Напомним, турецкие власти предположили, что саудовского журналиста убили в здании генерального консульства, а затем его тело вывезли на одном из черных фургонов, которые в тот день неоднократно заезжали на территорию. В настоящее время полицейские просматривают видеозаписи с камер дорожного наблюдения, которые засекли подозреваемый автомобиль с затемненными окнами.

Спустя неделю после исчезновения Хашогги президент Турции Реджеп Тайип Реджеп Эрдоган обратился к Эр-Рияду с требованием раскрыть все известные детали о судьбе журналиста. "Мы должны как можно скорее получить результат этого расследования. Представители консульства не могут оправдаться, просто сказав, что он ушел", – заявил глава республики.

Джамал Хашогги известен своей критикой в адрес лидеров Саудовской Аравии. 2 октября журналист отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, после чего бесследно исчез. 6 октября стало известно, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства.

Власти Саудовской Аравии настаивают, что не имеют отношения к исчезновению Хашогги. Тем не менее саудовская сторона разрешила турецким следователям провести осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.