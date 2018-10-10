Среда, 10 октября 2018

В Великобритании появился первый в мире министр по предотвращению самоубийств

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду назначила Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс на должность первого в стране и мире министра по охране психического здоровья и предупреждению суицидов, сообщает ВВС. Решение было принято на фоне проходящего в Британии международного саммита, посвященного Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

В переданном РИА "Новости" сообщении канцелярии британского премьера говорится, что новый министр будет координировать деятельность правительства с работой местных органов власти, благотворительных организаций, экспертов и медиков по вопросу предотвращения самоубийств.

Кроме того, власти выделят до 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,4 млн долларов) благотворительной организации Samaritans. Фонд оказывает помощь и психологическую поддержку людям, которые находятся в состоянии эмоциональных переживаний и пытаются побороть стресс и мысли о смерти.

Отмечается, что учреждение нового министерского поста призвано помочь разрушить негативный стереотип, не позволяющий людям обращаться за помощью в ситуациях, которые кажутся им безвыходными.

Ранее Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс была парламентским заместителем министра здравоохранения Великобритании. "Я понимаю, насколько трагичным, разрушительным и долгим может быть эффект от совершенного самоубийства на семью или коллектив. Занимая пост в Министерстве здравоохранения, я встретила большое число людей, понесших тяжелую утрату из-за случаев суицида, и их истории о боли и потерях останутся со мной на долгое время"- заявила министр, которую цитирует The Guardian.

По словам нового министра, именно эти люди должны быть в центре усилий, предпринимаемых правительством в этой сфере. Она высоко оценила возможность тесно сотрудничать с ними, а также с экспертами для предотвращения самоубийств.

"Мы можем покончить с предрассудками, из-за которых слишком много людей страдают молча. Мы можем предотвратить трагедию суицида, забирающую слишком много жизней. И мы можем дать нашим детям психологическую устойчивость, которую они так заслуживают", – говорится в тексте речи Мэй, опубликованном изданием накануне ее выступления по случаю Всемирного дня психического здоровья (цитата по ТАСС).

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2017 году на территории Соединенного Королевства 5821 человек совершил самоубийство, при этом суицид – основная причина смерти мужчин в возрасте до 45 лет в стране.

Несмотря на то, что этот показатель является одним из самых низких за время наблюдения в стране, премьер-министр считает необходимым начать общенациональную кампанию по предупреждению случаев суицида. Власти также собираются предоставить средства для отслеживания здоровья учеников, включая мониторинг их психологического состояния.