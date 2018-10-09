Вторник, 9 октября 2018

Что сделал Вашингтон? Развалил Союз с помощью нашей собачьей пятой колонны – я их всех персонально знаю – и принялся за Европу. И теперь эта Европа – единый кулак – только и ждет команды из Вашингтона. Что надо сделать? Первое: пока живы европейские фронтовики, надо их поднимать, на них ставить. Если есть еще украинцы, кто против укров, надо сформировать из них людей. Они пусть не сидят сложа руки. Третье, надо поднять нобелевцев, кто против насилия. Четвертое, надо поднять политиков, которые не согласны с Вашингтоном. То есть надо кулак Европы разжать…

Александр Сухарев (р. 1923), генеральный прокурор СССР в 1988-1990 гг.

- И командует есаул Терсинцев: “Взводными колоннами наметом – арш-арш!”

Дед-баклановец вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы; роняя на стол узловатый кулак, шепчет:

- Пики к бою, шашки вон, баклановцы!.. – Тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются белым, загашенным старостью огнем. – Баклановцы-молодцы!.. – ревет он, раскрывая пасть с желтыми нагими деснами. – В атаку… марш-марш!..

И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущих подбородок слез.

Михаил Шолохов. “Тихий Дон”