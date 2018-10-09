Вторник, 9 октября 2018

Депутаты Народного собрания Ингушетии вновь сорвали повторное рассмотрение вопроса новой границы с Чечней. Об этом сообщает Интерфакс.

По итогам голосования, прошедшего 4 октября, счетная комиссия регионального парламента объявила, что соглашение о новой границе ратифицировано. На нынешнем заседании предполагалось выставить на голосование вопрос о признании этого протокола недействительным. Однако в зале заседаний, пишет Интерфакс, зарегистрировались лишь 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17.

На сайте самого Народного собрания приведена несколько иная информация. Утверждается, что в зале находились не 12, а 11 депутатов из 31. При этом говорится, что часть из них, “высказав свою позицию по предмету обсуждения”, покинули зал. “Следует отметить, уход покинувших зал заседания депутатов не повлиял на исход заседания”, – также заявляется на сайте парламента.

Однако информация на ВК-странице The Magas Times этому заявлению противоречит. Как утверждается, первоначально в зале присутствовали 18 депутатов, то есть кворум был обеспечен. Заседание оказалось сорвано именно из-за того, что пятеро депутатов ушли.

Первый раз повторное рассмотрение вопроса о границе было сорвано 5 октября – также из-за отсутствия кворума. Тогда на заседание Народного собрания явились лишь 8 депутатов. Сообщалось, что глава региона Юнус-Бек Евкуров лично звонил депутатам парламента и требовал проигнорировать заседание. Отказом ответили лишь некоторые.

Накануне днем The Magas Times передавала, что региональный главк СКР начал доследственную проверку итогов голосования 4 октября. Вечером “Кавказский узел” сообщил со ссылкой на депутата Закрия Мамилова, что для расследования в регион из Москвы направлена группа чиновников центрального аппарата СКР.

Между тем на сайтах как следственного ведомства, так и его ингушского управления информация о начале проверки по состоянию на 13:40 среды отсутствует.

Днем в среду “Кавказ.Реалии” сообщили, что поддержать протестующих в Магас прибыли черкесские общественники – директор Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков и активист Ибрагим Яган – бывший министр обороны не признанной мировым сообществом Абхазии, в прошлом месяце возглавлявший конный поход к 310-летию Канжальской битвы, который обернулся столкновениями между черкесами и балкарцами.

Хатажуков, выступая перед демонстрантами, заверил, что за ситуацией в Ингушетии пристально наблюдает весь Северный Кавказ. Многие, отметил общественник, при необходимости готовы поддержать протестующих. При этом Хатажуков подчеркнул, что вопрос границы между Ингушетией и Чечней “должен решаться без насилия и без вмешательства извне”. Как можно заключить из контекста, под внешней силой подразумевался федеральный центр.

Яган, в свою очередь, заявил, что наблюдает исторический момент. “Момент, когда народ вместе с властью встал на защиту своих интересов – против федеральной власти, – пояснил активист. – Это первый и очень интересный случай”.

Как стало известно в понедельник вечером, эксперты-картографы установили, что предусмотренный соглашением о новой границе обмен землями между Чечней и Ингушетией неравноценен. Чечня отдает соседнему региону лишь около 1 тысячи гектаров земель, тогда как сама получает как минимум 26 тысяч гектаров. Выводы картографов противоречат заявлениям как Евкурова, так и других ингушских чиновников.

Между тем в Магасе седьмой день продолжается круглосуточный митинг протеста против обмена территориями. В числе требований демонстрантов – вынесение вопроса о границе на референдум и немедленная отставка Евкурова.

В субботу митинг был согласован на всю нынешнюю неделю. При этом чиновники обязали протестующих переместиться на другую площадку и проводить акцию лишь с 7 утра до 10 вечера. Первое из требований было исполнено – палаточный лагерь переместили к зданию ТРК “Ингушетия”. В то же время уходить с площади на ночь активисты отказались.