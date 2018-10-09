Вторник, 9 октября 2018

Коллегия по уголовным делам Верховного суда подтвердила сроки от 8 до 25 лет строгого режима, назначенные фигурантам дела приморских партизан. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вступил в законную силу. В течение 10 дней после получения под подпись соответствующих уведомлений (“законок”) осужденных должны будут этапировать из владивостокского СИЗО-1 в колонии.

Апелляционные жалобы на приговор подали лишь трое из осужденных: Вадим Ковтун, Алексей Никитин и Максим Кириллов. Первые двое вовсе не были партизанами – их арестовали по делу уже после разгрома отряда.

ТАСС конкретизировал лишь пожелания Ковтуна. Он просил об уменьшении срока или замене строгого режима общим.

Приговор по делу вынес 3 мая судья Приморского крайсуда Евгений Гаврилов на основании вердикта присяжных. Рассматривался лишь один эпизод – убийство наркодельцов Дмитрия Макаренко, Владимира Пономаренко, Алексея Соловьева и Виктора Науменко, совершенное в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья.

Никитин и Вадим Ковтун, которым других эпизодов не вменялось, получили 23 с половиной года и 8 лет соответственно. Александру Ковтуну (младший брат Вадима, основной фигурант) и Владимиру Илютикову путем частичного сложения нового наказания с ранее вынесенным приговором по прочим эпизодам дали сроки 25 лет, а Кириллову – 21 с половиной года.

Также был удовлетворен гражданский иск родственников убитых к осужденным. Политзеков обязали выплатить семьям наркодельцов в общей сложности около 3 миллионов рублей.

Все пятеро фигурантов, согласно информации в карточке апелляции, были объявлены виновными в убийстве и разбое, а Никитин – также в бандитизме и незаконном обороте оружия.

25 лет – максимальный срок, который могли получить подсудимые. Присяжные признали фигурантов заслуживающими снисхождения, и часть 1 статьи 65 УК не позволяла судье приговорить их к пожизненному заключению.

Выступая с последним словом после обсуждения обвинительного вердикта присяжных, Кириллов и Никитин отказались признать вину в убийстве. В свою очередь, Вадим Ковтун назвал свою роль в преступлении “незначительной”; обвинение также не считала его непосредственным участником убийства.

Первый приговор по делу партизан вынес 28 апреля 2014 года судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко – также на основании вердикта присяжных. Ковтун-младший, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам, Кириллов – к 22 годам, а Ковтун-старший – к 8 годам 2 месяцам строгого режима. Шестой фигурант дела, Роман Савченко, получил 25 лет строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Ковтуну-младшему – до 25 лет строгого режима, Илютикову и Савченко – до 24 лет, Кириллову – до 19 лет.

Поскольку Савченко убийство наркодельцов не вменялось, все судебные разбирательства в отношении него завершились, и с осени 2015 года он содержится в ЛИУ-1 в Барнауле – фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Между тем 20 июля 2016 года присяжные по итогам повторного рассмотрения эпизода вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым. Заседатели семью голосами против пяти сочли событие преступления недоказанным. Никитина и Ковтуна-старшего освободили в зале суда. 28 июля судья Марина Каракуян огласила оправдательный приговор фигурантам.

Однако прокурор Андрей Камболин, поддерживавший обвинение как в первом, так и во втором процессах, обжаловал решения в ВС, сославшись на ряд процессуальных нарушений. Между тем изъятие судьей Каракуян из дела признательных показаний подсудимых было полностью законным, поскольку эти показания следствие получило с нарушением УПК. Относительно же включения в коллегию граждан, которые по закону не могли быть присяжными, адвокаты фигурантов отмечали, что они участвовали в процессе по указанию самого Камболина. Это, поясняли защитники, обычная уловка прокуратуры, применяемая на случай, если потребуется обжаловать приговор.

Несмотря на возражения защиты, 26 декабря 2016 года оправдательный приговор фигурантам дела был отменен.

Третий процесс стартовал 16 февраля 2017-го. У Никитина и Ковтуна-старшего взяли подписки о невыезде. Перед началом процесса “Медиазона” опубликовала интервью с этими фигурантами. Они объяснили, что не эмигрировали после оправдательного приговора, поскольку не считают себя виновными в чем бы то ни было и доверяют суду присяжных.

В марте нынешнего года судья Гаврилов по ходатайству прокурора Лины Чернявской отправил в СИЗО Никитина, а в апреле – Ковтуна.

Остальные трое фигурантов остаются в СИЗО уже больше восьми лет – с момента задержания в июне 2010-го.