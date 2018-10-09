Вторник, 9 октября 2018

Фигуранты петербургского дела “Сети” Юлий Бояршинов и Игорь Шишкин возвращены из Пензы в свой город. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на письмо Бояршинова участнице проекта Яне Сахиповой.

Оба политзека помещены не в те СИЗО, где находились раньше. До этапа в Пензу Бояршинов содержался в СИЗО-6 УФСИН по Петербургу и Ленинградской области в поселке Горелово, а Шишкин – в СИЗО-3 центрального главка ФСИН “Шпалерная”, неофициально контролируемом ФСБ. Однако теперь и тот и другой фигуранты находятся в СИЗО-4 “Лебедева”.

Между тем третий обвиняемый – Виктор Филинков – пока, по информации члена петербургской ОНК Яны Теплицкой, остается в СИЗО-1 в Нижнем Новгороде.

В Пензе фабрикуется другое дело “Сети” – вымышленной ФСБ анархистской террористической организации. Там в СИЗО отправлены семь человек, а еще один – под домашний арест. Летом Бояршинова, Шишкина и Филинкова вывозили в Пензу на некие следственные действия. О том, что Бояршинова и Шишкина забрали на этап обратно, стало известно 25 сентября. Филинков по состоянию на 2 октября еще оставался в Пензе.

Бояршинову, Шишкину и Филинкову вменена часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. Первому из политзеков инкриминирована также часть 1 статьи 222.1 кодекса (незаконное хранение взрывчатки), санкция которой составляет до 5 лет. Бояршинов и Филинков обвинения отвергают; Шишкин, напротив, признал вину и подал ходатайство о сделке с прокуратурой.

10 сентября было распространено совместное обращение девяти обвиняемых по пензенскому и петербургскому делам “Сети”, в том числе Бояршинова и Филинкова, в котором политзеки заявили о непризнании вины. Обращение составили родители арестованных по заявлениям своих детей.

На другой день в ЕСПЧ направили жалобу Филинкова на незаконное задержание и пытки. Этот политзек стал первым из фигурантов обоих дел “Сети” – петербургского и пензенского, – обратившимся в Страсбургский суд.

В прошлый четверг семьи фигурантов обоих дел “Сети”, а также дела “Нового величия” анонсировали на 28 октября митинг “В защиту нового поколения”. Его требования – закрытие этих дел и прекращение фабрикации подобных дел в дальнейшем. Сообщалось, что чиновникам будет подано уведомление об акции. Ее место и конкретное время проведения на тот момент не уточнялись.