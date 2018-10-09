Крымскотатарский активист Чапух переведен из СИЗО под домашний арест
Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя перевел из СИЗО под домашний арест председателя Ялтинского регионального меджлиса Асана Чапуха, который преследуется по сфабрикованному делу о вымогательстве (“делу Веджие Кашка”), а дополнительно обвинен по статье об оружии. Такую информацию сообщает “Крымская солидарность” со ссылкой на Айдера Азаматова, адвоката активиста.
Причиной вынесенного решения юрист назвал критическое состояние здоровья Чапуха и невозможность оказания ему необходимой медицинской помощи в условиях СИЗО.
Как можно предположить, ходатайство о смягчении политзеку меры пресечения подал следователь полиции, ранее неизменно настаивавший на содержании активиста в изоляторе.
Жителю Симеиза Чапуху 65 лет. В декабре прошлого года он перенес в симферопольском СИЗО-1 микроинсульт. 11 сентября, на очередных слушаниях о продлении ареста фигурантам дела, политзеку вызывали в суд скорую; медики проверили ему давление и сделали внутривенный укол. Далее, выступая на заседании, Чапух заявил: “Все 10 месяцев, пока я нахожусь в СИЗО, мое состояние только ухудшается. Давление мое зашкаливает. В тюрьме из меня сделали овоща. У меня невнятная речь”.
Тем не менее судья, имя которого не уточнялось, продлил больному, как и другим фигурантам дела, срок содержания в СИЗО до 15 ноября.
Через четыре дня после заседания, 15 сентября, Чапух начал голодовку – уже не первую по счету. В этот раз он потребовал перевода под домашний арест или же эффективного лечения.
В ночь на 21-е число журналист Антон Наумлюк сообщил на своей ФБ-странице, что политзек снял голодовку из-за ухудшившегося состояния здоровья, уступив просьбе адвоката Азаматова.
25 сентября “Крым.Реалии” передали, что больной госпитализирован из СИЗО в 7-ю горбольницу Симферополя.
4 октября судья Киевского райсуда Антон Цыкуренко по ходатайству следователя С. Погорелова ограничил всем фигурантам дела, кроме Чапуха, сроки ознакомления с материалами 23-м числом. Решение в отношении Чапуха вынесено не было, поскольку политзека из-за его состояния не доставили в суд.
Чапух уже с весны нынешнего года содержался в санчасти СИЗО. Тогда же туда перевели и еще одного фигуранта дела. Это Бекир Дегерменджи – 57-летний житель села Грушевка (Сувук-Сала) в черте Судака, имеющий инвалидность III группы в связи с бронхиальной астмой.
Помимо Чапуха и Дегерменджи по “делу Веджие Кашка” арестованы еще двое крымскотатарских активистов. Это земляк Дегерменджи 61-летний Кязим Аметов, председатель меджлиса Грушевки, и 52-летний Руслан Трубач из села Ближнее (Бай-Буга) в черте Феодосии. Всем четверым фигурантам инкриминированы пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой; до 7 лет колонии). Чапух обвинен также по части 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение оружия и боеприпасов; до 4 лет).
Согласно фабуле обвинения по 163-й статье, фигуранты вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленово (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.
Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017-го в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.
Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.
В тот же день был задержан Трубач, на встрече в “Медоборах” не присутствовавший.
Никто из фигурантов вину не признает.
Адвокат Николай Полозов безуспешно пытается добиться возбуждения дела по факту гибели Кашка. 19 сентября Полозов сообщил “Громадському радіо”, что при задержании в “Медоборах” активистку ударили прикладом автомата. “Версия российской власти о том, что будто бы у нее была болезнь сердца и она погибла от ишемической болезни, никак не коррелирует с теми данными, которые у меня есть”, – отметил юрист.
На теле Кашка, рассказал юрист, были повреждения, которые не отмечены в акте посмертной экспертизы. Если провести эксгумацию, эти повреждения обнаружатся, заметил он.
Задачи убить Кашка у силовиков, по словам Полозова, не было – речь следует вести о непропорциональном применении силы.