Вторник, 9 октября 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя перевел из СИЗО под домашний арест председателя Ялтинского регионального меджлиса Асана Чапуха, который преследуется по сфабрикованному делу о вымогательстве (“делу Веджие Кашка”), а дополнительно обвинен по статье об оружии. Такую информацию сообщает “Крымская солидарность” со ссылкой на Айдера Азаматова, адвоката активиста.

Причиной вынесенного решения юрист назвал критическое состояние здоровья Чапуха и невозможность оказания ему необходимой медицинской помощи в условиях СИЗО.

Как можно предположить, ходатайство о смягчении политзеку меры пресечения подал следователь полиции, ранее неизменно настаивавший на содержании активиста в изоляторе.

Жителю Симеиза Чапуху 65 лет. В декабре прошлого года он перенес в симферопольском СИЗО-1 микроинсульт. 11 сентября, на очередных слушаниях о продлении ареста фигурантам дела, политзеку вызывали в суд скорую; медики проверили ему давление и сделали внутривенный укол. Далее, выступая на заседании, Чапух заявил: “Все 10 месяцев, пока я нахожусь в СИЗО, мое состояние только ухудшается. Давление мое зашкаливает. В тюрьме из меня сделали овоща. У меня невнятная речь”.

Тем не менее судья, имя которого не уточнялось, продлил больному, как и другим фигурантам дела, срок содержания в СИЗО до 15 ноября.

Через четыре дня после заседания, 15 сентября, Чапух начал голодовку – уже не первую по счету. В этот раз он потребовал перевода под домашний арест или же эффективного лечения.

В ночь на 21-е число журналист Антон Наумлюк сообщил на своей ФБ-странице, что политзек снял голодовку из-за ухудшившегося состояния здоровья, уступив просьбе адвоката Азаматова.

25 сентября “Крым.Реалии” передали, что больной госпитализирован из СИЗО в 7-ю горбольницу Симферополя.

4 октября судья Киевского райсуда Антон Цыкуренко по ходатайству следователя С. Погорелова ограничил всем фигурантам дела, кроме Чапуха, сроки ознакомления с материалами 23-м числом. Решение в отношении Чапуха вынесено не было, поскольку политзека из-за его состояния не доставили в суд.

Чапух уже с весны нынешнего года содержался в санчасти СИЗО. Тогда же туда перевели и еще одного фигуранта дела. Это Бекир Дегерменджи – 57-летний житель села Грушевка (Сувук-Сала) в черте Судака, имеющий инвалидность III группы в связи с бронхиальной астмой.

Помимо Чапуха и Дегерменджи по “делу Веджие Кашка” арестованы еще двое крымскотатарских активистов. Это земляк Дегерменджи 61-летний Кязим Аметов, председатель меджлиса Грушевки, и 52-летний Руслан Трубач из села Ближнее (Бай-Буга) в черте Феодосии. Всем четверым фигурантам инкриминированы пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой; до 7 лет колонии). Чапух обвинен также по части 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение оружия и боеприпасов; до 4 лет).

Согласно фабуле обвинения по 163-й статье, фигуранты вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленово (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017-го в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

В тот же день был задержан Трубач, на встрече в “Медоборах” не присутствовавший.

Никто из фигурантов вину не признает.

Адвокат Николай Полозов безуспешно пытается добиться возбуждения дела по факту гибели Кашка. 19 сентября Полозов сообщил “Громадському радіо”, что при задержании в “Медоборах” активистку ударили прикладом автомата. “Версия российской власти о том, что будто бы у нее была болезнь сердца и она погибла от ишемической болезни, никак не коррелирует с теми данными, которые у меня есть”, – отметил юрист.

На теле Кашка, рассказал юрист, были повреждения, которые не отмечены в акте посмертной экспертизы. Если провести эксгумацию, эти повреждения обнаружатся, заметил он.

Задачи убить Кашка у силовиков, по словам Полозова, не было – речь следует вести о непропорциональном применении силы.