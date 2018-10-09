Вторник, 9 октября 2018

В Германии задержан подозреваемый по делу об убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Как сообщает болгарский телеканал NOVA, об этом заявил глава МВД Болгарии Младен Маринов (однофамилец убитой).

21-летнего гражданина Болгарии, жителя города Русе Северина Красимирова задержали во вторник вечером в городе Штаде (земля Нижняя Саксония). Смирнов сбежал из Болгарии в понедельник и укрывался у своих матери и отчима, которые живут в Штаде.

Глава МВД заявил, что у следствия есть “достаточные доказательства” того, что Смирнов “связан с жертвой”. Образцы ДНК подозреваемого совпали с биологическим материалом с места убийства Мариновой. По неофициальной информации, в доме Смирнова также нашли одежду с кровью жертвы.

В отношении Красимирова выпущен европейский ордер на арест. Болгария передаст властям Германии информацию о ДНК Маринова – германский суд будет решать вопрос о его экстрадиции в родную страну.

Министр внутренних дел утверждает, что скорее всего убийство Мариновой было спонтанным, а не спланированным и у полиции сейчас нет оснований связывать его с профессиональной деятельностью покойной. По словам главы МВД, в ночь перед убийством подозреваемый употреблял алкоголь. Он, по данным следствия, много пил и в прошлом.

В 2007 году в отношении Красимирова было возбуждено уголовное дело о краже цветных металлов.

Накануне болгарская полиция задержала по делу об убийстве Мариновой некоего гражданина Молдавии и Румынии украинского происхождения. В среду его освободили без предъявления обвинений.

Тело 30-летней Мариновой, административного директора и ведущей регионального телеканала TVN, обнаружили в Русе 6 октября. По версии полиции, ее несколько раз ударили по голове и задушили, а перед убийством изнасиловали.

Профессиональную деятельность Мариновой называли одним из возможных мотивов преступления – ранее этого не исключали и в болгарском МВД. Последней темой, над которой работала журналистка, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения фондов Евросоюза. Речь, в частности, о финансируемых ЕС инфраструктурных проектах стоимостью сотни миллионов левов, на которых зарабатывали консалтинговые фирмы. Одна из этих фирм – GP Group; изучение ее документации позволило установить, каким образом расхищаются средства Евросоюза.

В расследовании не исключалось, что к махинациям может быть причастно высшее руководство страны, включая премьер-министра Бойко Борисова. Также упоминалось имя Валентина Златева – представителя “Лукойла” в Болгарии.

TVN Мариновой был единственным болгарским телеканалом, освещавшим скандал. Второе национальное СМИ, которое вело расследование, – сайт “Биволъ”. Кроме того, скандалом занимался румынский проект RISE.

Расследование о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии финансирует сам Евросоюз. Результаты предполагалось представить в Европейское бюро борьбы с мошенничеством (OLAF).

Сам премьер Борисов 7 октября упомянул убийство Мариновой на плановом совещании с руководителями силовых ведомств, пообещав, что преступление будет раскрыто.

Гибель Мариновой – третье за два года убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре 2017-го на Мальте была взорвана в машине Дафне Каруана Галиция, работавшая с документами “панамского досье”. В феврале нынешнего года в Словакии были застрелены журналист Ян Куцьяк и его подруга. Гибель Куцьяка стала первым в новейшей истории страны убийством журналиста. Она повлекла за собой массовые протесты и отставку правительства.