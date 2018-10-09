Вторник, 9 октября 2018

Россию в следующем году могут исключить из уставных органов Совета Европы – Парламентской ассамблеи и Комитета министров, если Москва не возобновит уплату взносов в СЕ. Об этом на дебатах о будущем СЕ заявил генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщает “Украинская правда”.

Ягланд сослался на статью 9 устава СЕ, позволяющую Комитету министров приостанавливать членство страны-участницы в уставных органах Совета, если она “не выполняет своих финансовых обязательств”. Страна в таком случае не может вернуться в ПАСЕ и Комитет министров, пока “упомянутые обязательства не будут выполнены”.

“По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (отказа Москвы от платежей. – Ред.) будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью”, – отметил Ягланд. Между тем в уставе СЕ в действительности не указан конкретный срок, по истечении которого можно применять 9-ю статью.

Генсек СЕ также предположил, что в результате конфликта с руководством СЕ Москва может покинуть организацию. По словам Ягланда, если “станет понятно”, что Россия выходит из Совета, он представит Комитету министров откорректированный бюджет СЕ. Ягланд пообещал официально выступить с этой позицией на заседании Комитета министров, которое пройдет в конце нынешней недели.

В прошлом году Ягланд уже заявлял о возможности исключения России из СЕ. Чиновник тогда отметил, что Москва продолжает удерживать аннексированный у Украины Крым и ведет в регионе “совершенно неприемлемую” политику, отказываясь допускать туда комиссара СЕ по правам человека. В то же время Ягланд подчеркнул, что пока принципиальное решение об исключении России не принято. Сначала, заметил он, предстоит взвесить все плюсы и минусы такой меры.

Накануне ПАСЕ отказалась принять решение по изменению регламента ассамблеи, которое бы позволило восстановить полномочия российской делегации.

В июне прошлого года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности в апреле 2014 года в ответ на аннексию Крыма. С тех пор эти ограничения неизменно продлеваются.

20 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у российских властей “созревает внутреннее желание” выйти из Совета Европы, поскольку в Москве “устали быть мальчиками и девочками для битья”.

Выход России из СЕ приведет к тому, что россияне не смогут обращаться с исками в Европейский суд по правам человека – он входит в структуру Совета. В марте нынешнего года РИА “Новости” сообщало о возможности отзыва Россией подписи под Европейской конвенцией о правах человека, если “нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована”. Такой шаг автоматически прекратит членство России в СЕ и выведет страну из-под юрисдикии ЕСПЧ.