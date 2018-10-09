Вторник, 9 октября 2018

28-летняя жительница Саратова, имевшая инвалидность I группы в связи с сахарным диабетом, умерла из-за отсутствия необходимых лекарств. О возбуждении дела во вторник сообщила областная прокуратура; при этом о гибели больной в публикации не говорилось.

Между тем СКР в среду уточнил, что саратовчанка погибла еще 14 сентября. Интерфакс пояснял, что дело по части 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) открыли до смерти пациентки. Она обращалась к областному омбудсмену Татьяне Журик, которая подала заявление в прокуратуру; по итогам прокурорской проверки СКР и возбудил дело.

В надзорном ведомстве, писал Интерфакс, не исключали, что теперь, после гибели саратовчанки, дело переквалифицируют на более жесткую норму УК. Однако в сообщении СКР указывается первоначальная квалификация. Часть 1 статьи 238 кодекса предусматривает лишь до двух лет колонии.

Как следует из публикаций прокуратуры и СКР, для предотвращения почечной недостаточности врачи областной больницы прописали пациентке дорогие лекарства – препараты железа и эпоэтин. В прошлом году больная принимала эти лекарства, приобретая их по льготным рецептам. Однако с января по май нынешнего года медики 20-й городской поликлиники таких рецептов пациентке не выписывали по негласному указанию регионального Минздрава.

Аукцион на поставку лекарств, жизненно важных для больной, пояснило надзорное ведомство, Минздрав объявил лишь в мае 2018-го, причем в первый раз торги не состоялись. Успешно провести аукцион удалось только через месяц, а госконтракт по его итогам заключили и вовсе в августе. До этого момента и действовало указание министерства поликлиникам.

Родственники больной покупали дорогие лекарства за собственный счет, причем в меньшем количестве, чем ей прописали врачи областной больницы. В дальнейшем семья вовсе лишилась средств на приобретение препаратов. 10 августа саратовчанка из-за резкого ухудшения состояния попала в больницу, откуда уже не вышла.

Прокуратура заявила, что внесла в адрес главы регионального Минздрава представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено; троих чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Между тем в понедельник “Свободные новости” сообщили, что глава ведомства Владимир Шульдяков внезапно отправлен в отставку. Губернатор Валерий Радаев объяснил, что чиновник ушел по собственному желанию. “Он мне говорит: “Здоровье немного надо поправить”. Никаких претензий к Шульдякову нет! Никаких!” – заверял губернатор.

На место Шульдякова назначили его первого зама Наталью Мазину.

С конца 1980-х годов в области действует Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом. Она обеспечивает больных лекарствами.

В прошлом году студент II курса местной медакадемии Никита Смирнов, в последнюю президентскую кампанию Владимира Путина возглавивший штаб его поддержки, подал на НПО донос в прокуратуру, заявив, будто организация является “иностранным агентом”. Прокуратура Фрунзенского района Саратова провело проверку, в ходе которой чиновники ни разу не приходили в НПО и ни с кем из сотрудников не общались. По итогам проверки против организации и ее бывшего директора Екатерины Рогаткиной, еще в мае 2017-го оставившей этот пост, были открыты дела по части 1 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО – “иностранного агента”).

Экспертизу деятельности НПО провел профессор истории Саратовской юридической академии Иван Коновалов, руководящий в региональном отделении “Единой России” проектом “Партийный университет”. В своем заключении он утверждал, будто организация “формирует предпосылки к дискредитации органов власти”, а также “передает информацию зарубежным партнерам о так называемых болевых точках региона, особенно в сфере оказания медицинской помощи населению, которая может использоваться для инспирирования протестных настроений в обществе”.

Единорос также заявлял, что НПО в 2014-2016 годах получила 645,5 тысячи рублей от российских “филиалов зарубежных фармацевтических компаний”.

28 мая нынешнего года судья Фрунзенского райсуда Саратова Мария Агишева, рассмотрев протокол в отношении организации, оштрафовала ее на 300 тысяч рублей. 6 июня судья того же суда Оксана Рослова оштрафовала Рогаткину на 50 тысяч рублей – то есть на сумму ниже минимального 100-тысячного предела.

В ведущийся Минюстом реестр “иностранных агентов” саратовская НПО до сих пор не включена.