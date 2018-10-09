Вторник, 9 октября 2018

Под третьим подозреваемым в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, о котором сообщалось в конце сентября, с большой вероятностью подразумевается 45-летний Сергей Федотов. Такое предположение сделала Фонтанка.Ру.

О принадлежности Федотова к российской военной разведке в публикации открытым текстом не говорится. Заявляется лишь, что номер его паспорта лишь на одну-две цифры отличается от номеров паспортов, которыми пользовались непосредственные исполнители покушения – агенты ГРУ, Герои России Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Как можно заключить исходя из публикации, Сергей Федотов – это псевдоним. Паспорта Чепиги и Мишкина, которые упомянула Фонтанка.Ру, были выданы на вымышленные имена Руслана Боширова и Александра Петрова соответственно. Сами эти агенты в статье упоминаются исключительно как Боширов и Петров.

В свете изложенного представляется излишним указание Фонтанки.Ру на то, что в России на Федотова не оформлено ни недвижимости, ни транспорта, ни номеров мобильников, а также на то, что он отсутствует в базах исполнительных производств.

В январе – феврале 2014 года, утверждает Фонтанка.Ру, Федотов одновременно с Мишкиным посетил Прагу. Также заявляется, что агент бывал в Киеве, Милане и Женеве. Кроме того, Федотов трижды приезжал в Лондон: первый раз в марте 2016-го, второй – в марте 2017-го, а третий – одновременно с Чепигой и Мишкиным, 2-4 марта нынешнего года. По информации издания, в Британию Федотов прибыл не тем же рейсом, что Чепига и Мышкин, а другим. Однако 4-го числа, в день отравления Скрипалей, он вылетел из Лондона тем же самолетом, что и двое других агентов.

Фото Федотова в публикации не приводится.

О том, что британские спецслужбы установили третьего агента ГРУ, причастного к покушению на Скрипаля, 27 сентября написала без ссылок на источники The Telegraph. Однако в деталях публикации британской газеты и Фонтанки.Ру расходятся. The Telegraph писала, что третий агент ездил в Солсбери до Чепиги и Мишкина, чтобы помочь им в планировании преступления. Это плохо согласуется с информацией российского сайта о том, что Федотов находился в Британии одновременно с Чепигой и Мишкиным. Первый раз эти агенты побывали в Солсбери еще утром 3 марта.

Еще раньше, 11 сентября, The Mirror передавала, ссылаясь на источники в британской разведке, что всего в деле об отравлении Скрипалей шесть подозреваемых: Чепига, Мишкин и группа прикрытия. При этом о сообщниках заявлялось, как и теперь Фонтанка.Ру написала о Федотове, что они прилетели в Британию одновременно с непосредственными исполнителями покушения, но другими рейсами.

15 сентября эта же газета написала, что отравителям могли помогать врач и некий сотрудник посольства России в Лондоне. Задачей врача, как утверждается, было проследить, чтобы Чепига и Мишкин сами не отравились “Новичком”, а в случае отравления – чтобы об этом не узнали британские медики и полиция. Роль посольского сотрудника в публикации не уточнялась. Информация The Mirror, однако, не представляется достоверной, поскольку Мишкин сам по образованию медик.