Среда, 10 октября 2018

Бывший сотрудник Бориса Березовского и заместитель гендиректора “Аэрофлота” Николай Глушков умер незадолго до того, как должен был дать в лондонском суде показания о связях авиакомпании с российскими спецслужбами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на друзей Глушкова и судебные документы.

Британская полиция расследует смерть Глушкова как убийство. Предприниматель перестал отвечать на звонки своей дочери за день до предварительных слушаний в суде.

Суть дела, по которому собирались допрашивать Глушкова, не уточняется – по словам друзей покойного, он “собирался доказать невиновность” в финансовых махинациях, в которых его обвиняли российские власти.

Позиция Глушкова оказалась зафиксирована в его письменном заявлении, посланном в суд. По словам предпринимателя, он, заняв пост замдиректора “Аэрофлота” по финансам, провел финансовый аудит компании и обнаружил, что ее руководство не контролирует доходы: средства от продажи авиабилетов переводились на сотни банковских счетов, которые контролировали около 150 платежных офисов в регионах. Глушков хотел преобразовать “Аэрофлот” в национальную авиакомпанию по образцу Lufthansa или British Airways с единым офисом для платежей.

Кроме того, бизнесмен обнаружил, что из 15 тысяч сотрудников компании 3 с половиной тысячи – это сотрудники российских разведслужб под прикрытием. Вдова убитого бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина рассказала WSJ, что, со слов ее мужа, “Аэрофлот” еще с советских времен использовался спецслужбами для выплаты зарплат агентам по всему миру и секретной перевозки грузов.

Как утверждается, в 1996 году Глушков собрал в Швейцарии “представителей “Аэрофлота” со всего мира”, чтобы обсудить распределение доходов компании. После этого на предпринимателя начали оказывать давление спецслужбы. Ему звонили лично руководители силовых структур, в частности, начальник службы безопасности президента Александр Коржаков: по утверждению Глушкова, Коржаков угрожал ему “открутить голову” и “посадить в тюрьму”, если топ-менеджер “Аэрофлота” “продолжит нарушать права ФСБ”. Сам Коржаков отрицает, что угрожал Глушкову.

Затем Глушков написал письма руководителям “двух главных шпионских служб” России (предположительно ФСБ и СВР), в которых предложил их ведомствам самостоятельно платить зарплаты в “Аэрофлоте”, учитывая, как активно они используют авиакомпанию. Сразу после этого, отметил Глушков, финансовое положение “Аэрофлота” резко улучшилось.

В “Аэрофлоте” заявили, что авиакомпания ни сейчас, ни когда-либо еще не была “казначеем российских служб безопасности”. По словам пресс-секретаря “Аэрофлота” Андрея Соргина, компания не собирается ничего предпринимать в связи с обвинениями Глушкова, поскольку он умер, но, если бы бизнесмен был жив, ему “пришлось бы столкнуться с серьезным гражданским судебным разбирательством” в Британии.

68-летний Глушков был найден задушенным в своем доме в Лондоне поздно вечером 12 марта. Сообщалось, что он был задушен собачьим поводком.

14 августа лондонская полиция сообщила, что за день до смерти Глушкова у его дома камеры видеонаблюдения зафиксировали некий черный фургон Volkswagen. Оперативники пытались опознать машину и ее водителя, но безуспешно, в связи с чем полиция попросила помощи у возможных очевидцев.

Правоохранители не усматривают связи между убийством Глушкова и совершенным неделей раньше с применением российского яда “Новичок” покушением на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее сообщалось, что не обнаружено и следов насильственного проникновения в дом погибшего.

До прихода в “Аэрофлот” с 1989 года Глушков занимал руководящие должности в структурах Березовского – “ЛогоВазе” и “АвтоВАЗе”.

В 1997 году российская прокуратура возбудила уголовное дело о финансовых махинациях в “Аэрофлоте”. В 1999-м Глушков, как и Березовский, стали его фигурантами. Обоим вменялся вывод большей части валютной выручки авиакомпании на счет швейцарской фирмы Andava, акционерами которой были они сами. Также выяснилось, что “Аэрофлот” регулярно брал кредиты у другой подконтрольной Березовскому швейцарской компании – Forus. В 1996-1999 годах через эти две фирмы прошло свыше 900 миллионов долларов, и значительная часть этой суммы была похищена.

Позже Березовский был переведен из подозреваемых в свидетели по делу. Между тем Глушкова в декабре 2000 года отправили в СИЗО. В 2004 году Савеловский райсуд Москвы приговорил бизнесмена к 3 годам 3 месяцам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В то же время по обвинениям в хищении и отмывании денег подсудимого оправдали. Глушков был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл назначенный ему срок в СИЗО.

Однако Мосгорсуд, рассмотрев кассационную жалобу прокуратуры, отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. В 2006 году Савеловский райсуд прекратил преследование Глушкова по обвинению в хищении за истечением срока давности, а по прочим обвинениям дал ему два года условно.

В 2010-м бизнесмен получил политическое убежище в Великобритании.

В дальнейшем против Глушкова в России открыли новое дело. В марте 2017 года он был заочно осужден к восьми годам колонии по обвинению в хищении 123 миллионов долларов у “Аэрофлота”.