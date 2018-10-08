Понедельник, 8 октября 2018

На выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года, а также во время выборов в Верховную Раду (IX созыв), которые должны пройти 27 октября 2019 года, президент России Владимир Путин попытается привести к власти пророссийские силы.

Кремль сделает все, чтобы новым украинским президентом стал пророссийский кандидат, а в парламент страны прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты, предупреждает бывший замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко.

Напомним, тема вмешательства Москвы в выборы в других странах стала постоянно муссироваться после обвинений со стороны американских властей, расследующих вмешательство РФ в выборы президента США в 2016 году. С тех пор Россию обвиняли в попытках вмешательства во внутренние дела многих других стран: в референдум о членстве Македонии в НАТО, во внутренние дела Черногории и в попытке госпереворота, в выборы президента Мексики, во вмешательстве в избирательную систему и внутренние дела Великобритании, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Канады и др.

О намерении Кремля повлиять на предстоящие в 2019 году выборы президента в Украине предупреждали еще весной этого года, когда администрация президента РФ поставила перед политтехнологами Российского института стратегических исследований (РИСИ) задачу "провести оценку электорального потенциала граждан Украины", которые находятся "на временно оккупированных территориях", а также тех, которые временно проживают в России, "на предмет возможности "стимулирования их волеизъявления" в поддержку подходящего для Кремля кандидата/кандидатов на президентских выборах 2019 года в Украине".

Якобы Россия рассчитывает организовать "управляемое голосование" в РФ, проводя параллельно активную "предвыборную работу" на территории Украины, чтобы получить поддержку не менее двух миллионов "пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде" граждан Украины.

А в начале августа 2018 года президент Украины Порошенко прямо обвинил Россию в подготовке "механизмов влияния на исход будущих президентских выборов" и поручил Совету национальной безопасности и обороны заняться противодействием вмешательству России в выборы.

В новом предупреждении о вмешательстве, высказанном экс-замначальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенантом, профессором Игорем Романенко, заслуживает внимание посыл, что президент РФ Владимир Путин теперь "отдает предпочтение достижению своих целей политическим путем", а не военными методами.

В интервью изданию "Главред" генерал отметил, что Путин перешел к новой фазе вмешательства, считая, что "более эффективно и менее затратно реализовать собственные амбиции в отношении Украины, действуя внутри нашей страны, в частности, дестабилизируя ситуацию в Украине, используя два избирательных процесса в своих интересах, подняв "пятую колонну" и свою агентуру".

По мнению Романенко, российский президент и в дальнейшем сосредоточится на этом. "Действовать широкомасштабно он пока не склонен", – полагает профессор.

"Попутно Путин будет готовиться и к другим вариантам действий, он будет готовить свои вооруженные силы по-современному, в пределах возможностей России. Мы это видим и так: он готовит вооружение, обучает российские войска, проводит широкомасштабные учения", – добавил генерал.

"Какие-то действия отрабатываются в Сирии, какие-то силы заводятся в Беларусь. Так что подготовка идет. Просто на данный момент, учитывая экономические и финансовые ресурсы России, Кремль все же отдает предпочтение достижению своих целей политическим путем…", – считает Романенко.

Отметим, что предвыборная президентская кампания в Украине еще не началась.

Действующий глава государства пока официально не объявил, будет ли выставлять свою кандидатуру. О намерении баллотироваться на пост президента уже объявили лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, депутат Верховной рады Александр Шевченко, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, бывший представитель в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, член "Движения новых сил" Юрий Деревянко.

Согласно данным последнего опроса, нынешний глава Украины Петр Порошенко возглавляет антирейтинг – половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

А вот Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина" лидируют в рейтинге электоральных настроений украинцев. За Тимошенко готовы проголосовать 17,7% тех, кто пойдет на выборы и уже определился с предпочтениями.

За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко выразили готовность проголосовать 10,7%, за Юрия Бойко из "Оппозиционного блока" – 8,9%, за главу "Радикальной партии" Олега Ляшко – 8,5%, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 8,3%. Лидера партии "Слуга народа", шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 8,0%, Святослава Вакарчука из рок-группы "Океан Эльзы" – 8,0%. За лидера политической силы "За життя" Вадима Рабиновича готовы проголосовать 5,9% определившихся. Рейтинг остальных кандидатов составляет менее трех процентов.

Обвинения России во вмешательстве в выборы президента США

Расследование приписываемого России вмешательства в выборы началось 8 ноября 2016 года. Его проводят Министерство юстиции, спецслужбы (ЦРУ, ФБР, АНБ) и обе палаты Конгресса (комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим вопросам). В мае 2017 года Минюст США назначил специального прокурора по этому делу – экс-директора ФБР Роберта Мюллера.

Первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года, после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Тогда выяснилось, что в ходе праймериз Национальный комитет партии поддерживал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, действуя в ущерб Берни Сандерсу. Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты имели отношение российские хакеры и у нее есть "достоверные сведения" о намерении Москвы повлиять на ход президентских выборов. Согласно же заявлению WikiLeaks, документы были получены от инсайдеров в Демократической партии.

6 января 2017 года управление директора Национальной разведки (координирует работу разведывательного сообщества США, включающее 17 ведомств) опубликовало доклад, где "с высокой степенью уверенности" заявлялось, что хакерские атаки на компьютерные системы в США были предприняты по личному указанию президента Владимира Путина с целью "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США" и дискредитировать Клинтон, чтобы повысить шансы Трампа. Прямых доказательств в пользу такой версии в докладе нет. Отказ опубликовать их объяснялся необходимостью защиты источников информации.

В феврале 2017 года из-за обвинений в контактах с Москвой ушел в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Тогда же появились данные о контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с широким кругом российских граждан, включая "сотрудников разведки и членов правительства". Такие встречи проводили бизнесмен и советник Трампа по внешней политике Картер Пейдж, политконсультант Роджер Стоун, бывший руководитель избирательного штаба Трампа бизнесмен Пол Манафорт, ответственный за связи с общественностью советник предвыборного штаба Борис Эпштейн.

В начале марта 2017 года о решении "временно отстраниться" от следствия "о российском вмешательстве" объявил генеральный прокурор и министр юстиции Джефф Сешнс, который скрыл факт встречи с российским послом Кисляком.

В конце марта 2017 года были обнародованы сведения о контактах зятя Трампа – Джареда Кушнера – с Кисляком и главой находящегося под американскими санкциями Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Кушнер якобы обсуждал с Кисляком возможность создания секретного канала связи между переходной командой Трампа и Кремлем.

В июле 2017 года в США были обнародованы выдержки из доклада Агентства национальной безопасности (АНБ), в котором утверждалось, что ГРУ Генштаба ВС России осуществило кибератаку на поставщика программного обеспечения, использующегося при голосовании в США.

Тогда же выяснилось, что младший сын Дональда Трампа встречался в 2016 году с юристом из России Натальей Весельницкой, которая имела "связи с Кремлем", ради получения компромата на Хилари Клинтон. Вместе с ним в переговорах участвовали Манафорт и Кушнер.