Понедельник, 8 октября 2018

Судья Индустриального райсуда Барнаула Сергей Трушкин вернул в прокуратуру дело обвиняемой по “экстремистской” 282-й статье УК за публикацию мемов во “Вконтакте” 23-летней жительницы города Марии Мотузной. Об этом “Граням” сообщил защищающий ее адвокат “Агоры” Алексей Бушмаков.

Мотузная остается под подпиской о невыезде. Трушин разрешил ей посетить 12-16 октября Москву для участия в съемках православного телеканала “Спас”.

“Прокурор сказал сам, что все у меня будет хорошо”, – написала Мотузная в твиттере.

Поддержать Мотузную в суд пришли рэпер Дмитрий Кузнецов (Хаски) и фигурант еще одного дела об экстремизме, которое сейчас расследуется в Барнауле – блогер Антон Ангел.

Как уточняет “Медиазона”, ходатайство о возврате дела подал Бушмаков, его поддержал и прокурор Антон Влаад. Адвокат настаивал, что возврат дела необходим для изучения обстоятельств, не учтенных следствием: не были изучены мотивы и умысел обвиняемой, не было подтверждено, что она хотела “нанести ущерб конституционному строю”; следствие также не проанализировало, есть ли в действиях девушки общественная опасность.

Срок давности по одному из двух обвинений Мотузной – в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) – истекает 15 октября. При этом прекращение дела по сроку давности – нереабилитирующее основание освобождения от уголовной ответственности, оно возможно лишь с согласия обвиняемого.

Бушмаков выразил уверенность, что дело по второму составу – по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии, будет прекращено в связи с постановлением пленума Верховного суда от 20 сентября о практике рассмотрения “экстремистских” дел. ВС обязал суды оценивать умысел тех, кого судят за публикацию “экстремистских” материалов, учитывать контекст публикаций, характер и степень общественной опасности действий обвиняемых.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится внесенный Владимиром Путиным законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи, вводящий в 1-й ее части административную преюдицию – одно нарушение в течение года будет считаться административным правонарушением. После внесения законопроекта в нижнюю палату несколько дел по 282-й статье в регионах были прекращены.

Суд над девушкой продолжался с 6 августа. На первом заседании по существу дела она отказалась признать вину

О своем деле Мотузная сообщила 23 июля. Поводом к преследованию Мотузной послужила публикация ею несколько лет назад на своей старой, ныне не обновляемой ВК-странице мемов, высмеивающих РПЦ, а также с шутками о чернокожих. Доносы на блогера подали студентки кафедры уголовно-правовых дисциплин алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дарья Исаенко и Анастасия Битнер; они проходят по делу свидетельницами. В прошлом году по доносам Исаенко и Битнер было открыто “экстремистское” дело против барнаульского студента Даниила Маркина – также за публикацию в ВК демотиваторов.

8 мая нынешнего года у Мотузной прошел обыск, по окончании которого ее доставили в ЦПЭ и угрозами вынудили подписать признательные показания. В дальнейшем, однако, обвиняемая приняла решение эти показания дезавуировать – тогда она и сообщила о своем деле в интернете.

Ранее Мотузная была волонтером штаба Алексея Навального, посещала оппозиционные акции и освещала деятельность оппозиции на своей старой ВК-странице, где помещены и вмененные ей в вину демотиваторы.