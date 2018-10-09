Вторник, 9 октября 2018

Крымский украинский активист Владимир Балух, осужденный к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского, в преддверии этапа в колонию объявил о прекращении частичной голодовки, которую продолжал почти семь месяцев – с 19 марта. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, поместив обращение политзека к соотечественникам, написанное в симферопольском СИЗО-1 в понедельник, 8 октября.

“Использовав последний шанс отыскать в системе наказаний оккупанта хотя бы щель, в которой бы тлели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить голодовку”, – говорится в письме на украинском языке.

“Буду пытаться сохранить себя в этом оксюмороне, но в любом случае не стану этого делать любой ценой. Честь и достоинство моего народа, защищенные на Майдане ценой жизней героев Небесной сотни, стоят и больше, чем жизнь отдельно взятого меня, – далее написал политзек. – Именно поэтому я не позволю себе брать еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу”.

“Понимая последствия действенного соблюдения мною текста этого заявления, обращаюсь к вам и прошу выполнить мою последнюю волю: в случае физической или психической смерти не оставлять мое тело на оккупированной территории, – продолжил Балух. – Местонахождение тела предоставляю выбрать своей семье; я бы хотел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра недалеко от Киева”.

Политзек поблагодарил соотечественников за “безумную поддержку”, оказывавшуюся ему и его семье все 22 месяца с момента его ареста.

47-летний Балух – фермер из села Серебрянка Раздольненского района Крыма. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и Балух заменил его национальным флагом Украины. Аннексию полуострова активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха несколько раз проходили обыски; по итогам одного из них он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против него возбудили уголовное дело об оскорблении оперативника ЦПЭ лейтенанта Евгения Баранова (статья 319 российского УК). В июне 2016-го активист был осужден по этому делу к 320 часам обязательных работ; отбывать работы он отказался.

29 ноября 2016 года Балух прикрепил на своем доме в Серебрянке табличку с адресом “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Полторы недели спустя, 8 декабря, оперативники ФСБ задержали активиста; он был отправлен в симферопольский СИЗО-1, где остается до сих пор, за исключением полутора месяцев в декабре прошлого – январе нынешнего года, на которые его переводили под домашний арест.

14 марта нынешнего года по итогам апелляции Балуху по второму делу было назначено 3 года 5 месяцев колонии-поселения со штрафом 10 тысяч рублей. Политзека объявили виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки). Именно в знак протеста против этого приговора политзек и объявил голодовку. Первоначально она была полной; затем Балух смягчил ее режим, начав принимать минимальное количество пищи. К режиму полной голодовки политзек на некоторое время возвращался летом.

Между тем в августе прошлого года против Балуха начали фабриковать третье дело – о нападении на начальника ИВС российского УМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. В этот ИВС политзека доставляли из СИЗО для участия в процессе, который проходил в Раздольненском райсуде. В действительности Ткаченко сам побил Балуха, а также оскорблял его по национальному признаку и ругал матом. Политзеку вменили часть 2 статьи 321 УК России (применение неопасного насилия к сотруднику места содержания под стражей). Путем частичного сложения приговоров по второму и третьему делам Балуху дали 5 лет общего режима с 10-тысячным штрафом; в апелляции 3 октября срок ему уменьшили на месяц.

В апелляционном определении было указано, что к политзеку применим закон о льготном зачете. Конкретной даты окончания срока Балуха с учетом этого закона судья, оглашая бумагу, не назвала. По подсчетам адвоката, фактический срок, который политзеку предстоит находиться в заключении, составляет 2 года 9 месяцев. Таким образом, отметил юрист, Балуху осталось отбыть лишь чуть больше года.